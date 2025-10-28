Jurassic World Evolution 3 Update 1.0.7: Weniger Abstürze, schnellere Ladezeiten

Frontier hat Update 1.0.7 für Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht. Der Patch konzentriert sich erneut auf das, was Spieler seit Release am meisten nervt: Performance-Probleme, Abstürze und instabile Workshop-Funktionen. Keine neuen Inhalte, aber spürbare Verbesserungen für den Alltag als Parkmanager.

Workshop läuft wieder rund

Der Workshop war zuletzt eine der größten Schwachstellen des Spiels, vor allem für PC-Spieler mit umfangreichen Sammlungen an Community-Mods. Laut den Patch Notes wurde ein Problem behoben, das zu extrem langen Ladezeiten und Frame-Einbrüchen führte, wenn viele Workshop-Items installiert waren.

Ebenfalls korrigiert: ein Fehler, der beim Deinstallieren eines Workshop-Blueprints ohne Internetverbindung zu einem Block führte. Kurz gesagt: wer gern bastelt oder offline spielt, sollte ab sofort weniger Frust erleben.

Crash-Fixes bei Teams und Fossilien

Auch im Managementbereich wurde aufgeräumt: Wartungsteams, die gleichzeitig automatische und manuelle Aufgaben erhielten, konnten das Spiel in seltenen Fällen zum Absturz bringen. Dieser Bug ist nun behoben. Gleiches gilt für einen Fehler, der beim Entfernen verstorbener Dinosaurier aus der Paleo-Medical Facility zu einem Crash führte.

Ferner beseitigt Update 1.0.7 mehrere Abstürze im Fossilien-Management sowie einen seltenen Fehler, der beim Laden des Tutorials in Montana auftreten konnte. Frontier spricht außerdem von „zahlreichen allgemeinen Performance- und Stabilitätsverbesserungen“, was in der Regel kleinere Optimierungen im Hintergrund bedeutet.

Patch Notes:

Workshop Fixes: Resolved issue causing slow load times and reduced frame rates when numerous workshop items were installed. Fixed a block occurring when uninstalling a workshop blueprint without an active internet connection.

Park Teams: Fixed an occasional crash when Maintenance Teams with automated tasking received manual tasks. Addressed a rare crash triggered when attempting to remove deceased dinosaurs from a Paleo-Medical Facility.

Stability and Performance: Fixed multiple crashes related to fossil management. Resolved a low-frequency crash that occurred when loading into Montana during the tutorial. Implemented numerous general performance and stability improvements.



Jurassic World Evolution 3 bleibt in Bewegung, wenn auch in kleinen Schritten. Mit Version 1.0.7 sorgt Frontier vor allem dafür, dass das Spiel stabiler läuft und weniger technische Macken zeigt. Kein Feature-Feuerwerk, aber ein solider Wartungspatch, der vor allem Workshop-Nutzer und Konsolenspieler spürbar entlastet.

