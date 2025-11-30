Jurassic World Evolution 3: Update 1.2 bringt neue Biome und einen kleinen Fan-Liebling zurück

Frontier packt zum 9. Dezember ein Update für Jurassic World Evolution 3 aus, das genau an den Stellen ansetzt, an denen Spieler zuletzt am lautesten genörgelt haben: zu wenig Biome im Generator, zu wenig Kontrolle über Terrain, zu viele Kleinigkeiten im UI, die einfach Zeit kosten. Update 1.2 wirkt deshalb wie ein sauberes „Quality of Life“-Paket, aber eines, das mehr Substanz liefert.

Mehr Freiheit beim Inselbau: Neue Biome, neue Tools

Der Island-Generator bekommt endlich die Flexibilität, die man sich seit Release wünscht. Neben dem Tropen-Setting stehen damit auch Temperate-, Wüsten- und Mittelmeer-Biome zur Auswahl. Die Änderungen sind plausibel und folgen dem bisherigen System, wonach die Engine unterschiedliche Terrain-Profile unterstützt, und Frontier diese konsequent erweitert.

Ein neuer Slider regelt, wie stark Strände auf einer Insel ausgeprägt sein sollen. Mehr Klippen oder mehr sanfte Küsten? Diese lassen sich jetzt fein abstimmen. Dazu kommt eine Funktion, die viele Parkarchitekten feiern dürften: Gebäude und Terrain bis direkt an die Wasserlinie setzen. Das öffnet Platz für echte „Waterfront“-Konstruktionen, ohne dass man sich mit starren Grenzen herumärgert.

Cypress Swamp Brush: Mehr Atmosphäre statt nur Deko

Neu ist auch der Cypress Swamp Brush, nutzbar in tropischen und gemäßigten Biomen. Der setzt nicht einfach nur Bäume ins Gehege, sondern bringt eine dichte Sumpfatmosphäre inklusive Nebel – perfekt für stimmungsvolle Dino-Fotos und spezialisierte Gehege-Designs. Wer lieber alles selbst platziert: Die Zypressen gibt’s auch einzeln als Szenerie-Element.

Update 1.2 schraubt auch an der Bedienung:

Ein zentrales Blueprint-Menü, das alle eigenen und heruntergeladenen Blaupausen bündelt.

Copy Path Style: Endlich Wege übernehmen, ohne jedes Detail manuell nachzubauen.

Ein neuer Obstructions-Heatmap-Modus, der zeigt, wo welche Dino-Größen, Gäste und Fahrzeuge wirklich durchkommen. Nützlich besonders beim Terrain-Shaping.

Verbesserte Performance, inklusive stärkerer Wirkung der „Override Performance Limits“-Option auf Konsolen.

Klingt klein, summiert sich aber zu einem flüssigeren Alltag im Parkmanagement. Am 8. Dezember will Frontier auch verraten, welcher „Fan-Favorite“ kostenlos zurückkommt.

Update 1.2 für Jurassic World Evolution 3 liefert das, was Spieler seit Monaten fordern: weniger Reibung, mehr Kreativraum, mehr Individualisierung. Es ist kein revolutionärer Sprung, aber ein solides Paket, das zeigt, dass Frontier zuhört und das Fundament stärkt, auf dem das Spiel in den nächsten Monaten wachsen muss.