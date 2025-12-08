Jurassic World Evolution 3: Wetlands bringt neue Dinosaurier und üppige Sumpf-Szenarien

Mit Jurassic World Evolution 3: Wetlands betritt man erneut die Welt der prähistorischen Giganten, diesmal mit einem starken Fokus auf Feuchtgebiete und Sümpfe. Drei frische Dinosaurierarten sorgen für Abwechslung, während eine Fülle neuer Szenerie-Elemente euren Park in einen lebendigen, nebligen Lebensraum verwandelt. Für Fans von detailverliebten Park-Bauprojekten ist das ein echtes Upgrade.

Drei Dinosaurier, die eure Gäste begeistern werden

Die Erweiterung stellt drei neue Dinosaurierfamilien vor, jede mit eigenem Verhalten und einzigartigen Anforderungen:

Austroraptor – Ein spitzfindiger Räuber der späten Kreidezeit. Mit 5,5 Metern Länge und 1,7 Metern Höhe ist der bipedale Fleischfresser schnell, flink und jagt bevorzugt Fische oder lebende Beute. Kurz gefasst: ein optisch beeindruckender, aktiver Jäger, der eure Besucher auf Trab hält.

– Ein spitzfindiger Räuber der späten Kreidezeit. Mit 5,5 Metern Länge und 1,7 Metern Höhe ist der bipedale Fleischfresser schnell, flink und jagt bevorzugt Fische oder lebende Beute. Kurz gefasst: ein optisch beeindruckender, aktiver Jäger, der eure Besucher auf Trab hält. Hypsilophodon – Dieser eher kleine Pflanzenfresser aus der frühen Kreidezeit punktet mit Geschwindigkeit und Intelligenz. Maximal 2 Meter lang, nutzt er seine geschickten Hände, um Vegetation zu greifen. Perfekt für kleinere, engere Gehege, in denen Gäste die Tiere beim Erkunden und Fressen beobachten können.

– Dieser eher kleine Pflanzenfresser aus der frühen Kreidezeit punktet mit Geschwindigkeit und Intelligenz. Maximal 2 Meter lang, nutzt er seine geschickten Hände, um Vegetation zu greifen. Perfekt für kleinere, engere Gehege, in denen Gäste die Tiere beim Erkunden und Fressen beobachten können. Irritator – Ein großer Spinosauride aus Südamerika, bekannt für seine langen Zähne und den schnellen, wenn auch nicht sehr kräftigen Biss. Mit 8 Metern Länge und 2,1 Metern Höhe ist er ein imposanter Schwimmer, der in wasserreichen Anlagen seine volle Wirkung entfaltet.

Jeder Dino bringt seine eigene Dynamik ins Spiel und verlangt durch unterschiedliche Ernährung und Sozialstrukturen auch unterschiedliche Gehegegestaltung.

Wetland- und Bayou-Szenarien

Die neuen Szenerie-Optionen gehen weit über Standard-Deko hinaus. Mit 13 Blueprints, darunter Boathouses, rostige Hütten und hölzerne Stege, lassen sich realistische Sumpf- und Feuchtgebietskulissen bauen. Ob neblige Wasserläufe für den Irritator, sonnenbeschienene Holzstege für Hypsilophodon oder versunkene Boot-Futterstationen für Austroraptor, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Kleine Details wie Laternen, Grillplätze oder Insektenfallen erhöhen die Immersion und lassen die Besucher euren Park als lebendige Welt erleben. Besonders für Spieler, die Wert auf Atmosphäre legen, macht Wetlands das Erlebnis deutlich dichter.

Jurassic World Evolution 3: Wetlands liefert genau das, was Fans von komplexen Parkbau- und Management-Simulationen erwarten: spannende neue Dinosaurier, die Spieltiefe und Abwechslung bieten, und eine Fülle an kreativen Dekorationsmöglichkeiten, die den Park in ein glaubwürdiges Feuchtgebiet verwandeln. Für alle, die ihre Parks bisher eher trocken und übersichtlich gehalten haben, ist diese Erweiterung ein echter Gewinn.

Wieso Teil 3 der Simulation der bisherige Höhepunkt der Serie ist, verrät euch unser Review.