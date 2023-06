Jusant – Das bunte Kletter-Adventure erscheint auch für PS5

Der Titel soll dabei allerdings nicht allzu fordernd sein, sondern eine entspannte, fast schon meditative Erfahrung bieten. Auf eurer Reise erkundet ihr unterschiedliche, bunt gestaltete Biome und entdeckt eine vergangene Zivilisation. Neben steilen Klippen gibt es so auch dunkle Tunnel, in denen nur mysteriöse Pflanzen Licht spenden oder windumtoste, mit Moos bewachsene Grate zu erklimmen.

Bei Jusant handelt es sich um eine Mischung aus Action- und Puzzle-Spiel, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das Ziel ist dabei, einen hohen Turm zu erklimmen. Was dort oben auf euch wartet oder warum ihr den beschwerlichen Aufstieg überhaupt wagt, ist aktuell unklar. Dafür müsst ihr eigene Routen finden und eure Ausrüstung richtig einsetzen, um nicht abzustürzen. Eure Ausdauer müsst ihr dabei immer im Blick behalten, das Klettern sieht im Trailer aber deutlich abwechslungsreicher aus als etwas bei den neueren Zelda-Spielen oder Immortals: Fenyx Rising. Ihr könnt also nicht einfach an jeder Oberfläche hochklettern, sondern müsst Vorsprünge und Griffe zu eurem Vorteil einsetzen.

