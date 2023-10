Jusant – Launch-Trailer zum heutigen Release

„2023 war bisher mit der Veröffentlichung von Harmony: The Fall of Reverie, unserem 15-jährigen Jubiläum und nun der Veröffentlichung von Jusant ein großes Jahr für uns bei DON’T NOD. Wir sind sehr stolz auf alle beteiligten Teams und die harte Arbeit, die sie geleistet haben. Wir hoffen, dass sich die Spieler in das Klettern, die Atmosphäre und die Geschichte von Jusant verlieben.”

Der Launch-Trailer bietet einen tieferen Einblick in das Kletter-Gameplay, die Rückkehr zur Natur, die Entdeckung der Vergangenheit des Turms und die Anpassung an neue, anspruchsvollere Umgebungen. Außerdem gibt es mehr von den wunderschönen Biomen, dem Ballast und den verschiedenen Klettermöglichkeiten zu sehen.

