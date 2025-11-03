Just Cause 5: Warum der Traum einer echten Fortsetzung geplatzt ist

Avalanche Studios war immer ein Ort für kreative Sprünge. Aber die Nachricht, dass Just Cause 5 kaum Chancen auf Umsetzung hat, zeigt, wie weit sich das Studio inzwischen von seiner ursprünglichen DNA entfernt hat. Die Hoffnung vieler Fans auf einen Nachfolger nach Just Cause 4 scheint damit enttäuscht.

Vom Traum „Contraband“ zum Just Cause 5-Dilemma

Christofer Sundberg, einer der Gründer von Avalanche, erinnerte kürzlich an das jüngere Projekt Contraband, das er 2017 zusammen mit seinem Team an Microsoft pitchte. Viele der ursprünglichen Ideen fanden den Weg nie in die Öffentlichkeit, die Screenshots und UI-Details, die jetzt aufgetaucht sind, lassen nur erahnen, wie ambitioniert das Spiel gewesen wäre. Sundberg betont, dass nur noch wenige Entwickler aus der Originalbesetzung bei Avalanche sind, eine Voraussetzung, die Just Cause 5 in seiner ursprünglichen Form unmöglich macht.

„Die Probleme von Just Cause 4 liegen tiefer“, erklärt Sundberg offen auf X. Publisher-Druck, interne Umstrukturierungen und die Verschiebung von kreativer zu administrativer Leitung haben dazu geführt, dass die Leute, die das Franchise groß gemacht haben, das Studio verlassen haben. Wer auf ein Just Cause 5 hofft, träumt also eher von einer nostalgischen Version als von einer echten Fortsetzung.

Avalanche zwischen Risiko und Sicherheit

Sundberg erinnert daran, warum Avalanche überhaupt bekannt wurde: Das Studio war nie darauf aus, sicher zu spielen. „Wir haben Risiken eingegangen, die andere für unmöglich hielten“, schreibt er auf LinkedIn. Heute, so scheint es, dominiert bei Avalanche eher das Polieren bestehender Konzepte als das mutige Ausprobieren neuer Ideen. Für Fans bedeutet es, dass ein Just Cause 5 nach altem Muster vorerst reine Wunschvorstellung bleibt.

Für die Community heißt das vor allem, dass sie realistische Erwartungen setzen müssen. Ein neues Just Cause-Spiel würde vermutlich anders aussehen, vielleicht mit moderneren Ansätzen, aber ohne die Handschrift des Originalteams. Sundberg ist dennoch optimistisch und das Studio könnte seine kreative Energie wiederfinden, aber der Weg dorthin ist unklar. Fans müssen also geduldig sein oder den Traum von einem klassischen Just Cause 5 begraben.