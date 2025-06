Just Cause 5 – Was wurde aus dem Actiontitel?

Viel hatte man in letzter Zeit nicht mehr von Just Cause gehört – abgesehen von gelegentlichen Versuchen, das Franchise in Form eines Mobile Games oder einer geplanten Verfilmung am Leben zu halten. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass Just Cause 5 tatsächlich in Arbeit war – und zwar bei Sumo Digital. Das Projekt scheint jedoch vor einiger Zeit wieder eingestellt worden zu sein.

Die Informationen stammen aus dem LinkedIn-Profil eines ehemaligen Mitarbeiters von Sumo Digital, der dort als „Vehicle Feature Team Lead“ an einem bisher unangekündigten AAA-Open-World-Actionspiel arbeitete – von 2021 bis 2023. Der Titel dieses Projekts wird zwar nicht explizit genannt, aber die Beschreibung passt auffallend gut zu Just Cause. Auch frühere Stellenausschreibungen von Sumo Anfang 2021 sprechen von einem „etablierten AAA-Franchise“.

Was hat zur Einstellung geführt?

Dass sich Avalanche Studios – traditionell federführend bei der Serie – seit 2021 primär auf das Koop-Spiel Contraband konzentriert, stützt die Theorie, dass Square Enix das Projekt ausgelagert oder zumindest an ein weiteres Studio wie Sumo übergeben hat. Ganz ausschließen lässt sich eine Co-Produktion mit Avalanche aber nicht – es bleibt Spekulation.

Offiziell äußert sich Square Enix nicht. Die letzten bestätigten Informationen zum Franchise gab es 2022 im Rahmen eines Finanzberichts, in dem man kurz die Entwicklung eines neuen Spiels erwähnte. Seitdem: Funkstille. Auch das Mobile Game, das 2020 angekündigt wurde, wurde 2023 sang- und klanglos eingestellt.

Ein möglicher Faktor: die Übernahme der Sumo Group durch Tencent im Jahr 2022. Bei solchen Übernahmen kommt es häufig vor, dass strategisch neu priorisiert wird – was laufende Projekte gefährden kann. Ob das auch hier der Fall war, bleibt offen, ist aber nicht unwahrscheinlich.

Franchise nicht tot – aber im Wartestand

Trotz dieser Entwicklungen scheint Square Enix die Marke nicht ganz aufgegeben zu haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Aaron Rabin, unter anderem Drehbuchautor der Serie Jack Ryan, an einer Verfilmung von Just Cause arbeitet. Auch das spricht dafür, dass die IP weiterhin Relevanz hat.

Ob das Spielprojekt jemals wieder aufgenommen wird oder ganz verschwunden ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Aber: Just Cause ist eine Marke mit treuer Fanbasis. Und Totgesagte leben bekanntlich länger – zumindest in der Games-Branche.

Was denkt ihr – hat Just Cause noch eine Zukunft oder war’s das? Schreibt es uns in die Kommentare.