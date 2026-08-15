Kamera-Fix und Lager-Kasse: Patch 1.18.00 für Crimson Desert ist da

Pearl Abyss schraubt weiter an „Crimson Desert“ und liefert mit Update 1.18.00 spürbare Quality-of-Life-Verbesserungen. Neben neuen Wissenskategorien stehen vor allem das Kamera-Targeting und der Goldbeutel eures Lagers im Fokus.

Mehr Ordnung im Menü und volles Lager

Der größte Inhaltsbrocken betrifft das Wissenssystem. Ab sofort gibt es eine eigene Kategorie für Quest-Wissen, aufgeteilt in acht Untersparten wie Hauptquests, Fraktionen oder Himmelsbilder. Wer die entsprechenden Aufgaben bereits erledigt hat, bekommt die Einträge rückwirkend gutgeschrieben. Kein lästiges Nacharbeiten nötig.

Gleichzeitig greift Pearl Abyss der Lager-Ökonomie unter die Arme: Forschung kostet euch ab sofort keine Silbermünzen mehr aus der eigenen Tasche, sondern greift direkt auf die Lager-Kasse zurück. Ein längst überfälliger Schritt, der die eigene Geldbörse schont. Zudem müsst ihr bestimmte Tiere nicht mehr erlegen, um Wissen über sie zu sammeln. Aufheben reicht. Das schont die Nerven und schützt die Tierwelt.

Kamera-Fokus endlich anpassbar

Die wichtigste Änderung im Gameplay betrifft die Lock-on-Kamera. Hier stehen in den Optionen jetzt drei Modi bereit: Manual, Semi-auto und Auto. Wer sich bisher daran gestört hat, dass der rechte Stick bei aufgeschaltetem Gegner blockiert war, kann das Sichtfeld nun frei oder begrenzt nachkorrigieren.

Auch bei den technischen Problemen wurde aufgeräumt. Der Exploit mit gestapelten Handelswaren bis zu 100 Einheiten ist Geschichte. Dazu kommen Grafik-Fixes für schwächere Grafikkarten bei aktivierter FSR- oder XeSS-Frame-Generation und flüssigere Kamerabewegungen bei niedrigen FPS-Raten.

Pearl Abyss dreht an den richtigen Stellschrauben. Statt halbgarem Schnickschnack gibt es handfeste Korrekturen für Nervfaktoren, die seit dem Release im März gestört haben. Das Wissens-Update schafft Struktur und die neue Kamera-Einstellung nimmt den Frust aus engen Kämpfen. Das Spiel läuft runder. Genau so muss ein Patch aussehen.

Welche Kamera-Einstellung nutzt ihr ab jetzt beim Lock-on – bleibt ihr starr auf dem Ziel oder korrigiert ihr manuell nach?