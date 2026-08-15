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Kamera-Fix und Lager-Kasse: Patch 1.18.00 für Crimson Desert ist da

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das neue Crimson Desert Update 1.18.00 bringt flexible Lock-on-Kamera-Einstellungen, neue Quest-Wissenskategorien und wichtige Bugfixes.

Crimson Desert Mounts

Pearl Abyss schraubt weiter an „Crimson Desert“ und liefert mit Update 1.18.00 spürbare Quality-of-Life-Verbesserungen. Neben neuen Wissenskategorien stehen vor allem das Kamera-Targeting und der Goldbeutel eures Lagers im Fokus.

Mehr Ordnung im Menü und volles Lager

Der größte Inhaltsbrocken betrifft das Wissenssystem. Ab sofort gibt es eine eigene Kategorie für Quest-Wissen, aufgeteilt in acht Untersparten wie Hauptquests, Fraktionen oder Himmelsbilder. Wer die entsprechenden Aufgaben bereits erledigt hat, bekommt die Einträge rückwirkend gutgeschrieben. Kein lästiges Nacharbeiten nötig.

Gleichzeitig greift Pearl Abyss der Lager-Ökonomie unter die Arme: Forschung kostet euch ab sofort keine Silbermünzen mehr aus der eigenen Tasche, sondern greift direkt auf die Lager-Kasse zurück. Ein längst überfälliger Schritt, der die eigene Geldbörse schont. Zudem müsst ihr bestimmte Tiere nicht mehr erlegen, um Wissen über sie zu sammeln. Aufheben reicht. Das schont die Nerven und schützt die Tierwelt.

Kamera-Fokus endlich anpassbar

Die wichtigste Änderung im Gameplay betrifft die Lock-on-Kamera. Hier stehen in den Optionen jetzt drei Modi bereit: Manual, Semi-auto und Auto. Wer sich bisher daran gestört hat, dass der rechte Stick bei aufgeschaltetem Gegner blockiert war, kann das Sichtfeld nun frei oder begrenzt nachkorrigieren.

Auch bei den technischen Problemen wurde aufgeräumt. Der Exploit mit gestapelten Handelswaren bis zu 100 Einheiten ist Geschichte. Dazu kommen Grafik-Fixes für schwächere Grafikkarten bei aktivierter FSR- oder XeSS-Frame-Generation und flüssigere Kamerabewegungen bei niedrigen FPS-Raten.

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Pearl Abyss dreht an den richtigen Stellschrauben. Statt halbgarem Schnickschnack gibt es handfeste Korrekturen für Nervfaktoren, die seit dem Release im März gestört haben. Das Wissens-Update schafft Struktur und die neue Kamera-Einstellung nimmt den Frust aus engen Kämpfen. Das Spiel läuft runder. Genau so muss ein Patch aussehen.

Welche Kamera-Einstellung nutzt ihr ab jetzt beim Lock-on – bleibt ihr starr auf dem Ziel oder korrigiert ihr manuell nach?

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Olli0611
15. August 2026 14:02

Sorry aber das Ding war wieder nur n Hype. Kämpfen ist geil aber der Rest kompliziert,nicht durchdacht und leider voller Fehler. Dieses Update sorgt nun dafür das du bei jeder Interaktion mit X ewig wartest bis er es ausführt.

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Erzengel
15. August 2026 16:07
Reply to  Olli0611

Ja das stimmt jetzt ist die ladezeit viel viel länger schlecht gemacht

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N7Dan
15. August 2026 12:55

Crimson Desert 👀
Verkauft in der 9. Generation 💀
Spielbar auf der nächsten 🤡

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