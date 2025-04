Kampfansage an GTA 6: Ein kleiner Publisher, der sich nichts sagen lässt

„GTA 6“ steht in den Startlöchern, bereit, die Gaming-Welt im Herbst 2025 mit dem gewaltigsten Open-World-Crime-Shooter aller Zeiten zu überrollen. Es wird der Blockbuster des Jahrzehnts. Die Gerüchteküche brodelt, und so ziemlich jeder Entwickler scheint sich inzwischen vor der gigantischen Welle, die das Spiel auslösen wird, zu verstecken.

Aber halt, da ist noch jemand, der den Finger an den Abzug legt: Devolver Digital. Ein im Gegensatz zu Rockstar Games „kleiner“ Publisher, der es gewohnt ist, gegen den Strom zu schwimmen, hat nun angekündigt, exakt zum gleichen Zeitpunkt wie „GTA 6“ ein eigenes Spiel herauszubringen. Ganz ehrlich, was zur Hölle?

Devolver Digital: Der David im Schatten von Goliath

Ja, richtig gehört. Devolver Digital, der Publisher, der mit Spielen wie The Talos Principle, Ultros und Fall Guys immer wieder bewiesen hat, dass er sich um Mainstream-Formeln nicht schert, stellt sich Rockstar und ihrem gewaltigen Marketing-Monster entgegen. Die Frage, die sich stellt: Haben sie den Verstand verloren oder ist das der größte Marketing-Move aller Zeiten?

„GTA 6“ wird kommen, keine Frage. Jeder weiß es, jeder erwartet es, und es wird die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen, als ob der Mond plötzlich vom Himmel gefallen wäre. Aber da sind auch diese seltsamen Wesen, die von Open-World-Abenteuern mit ganz wenig Kriminalität und dafür umso mehr skurrilem Humor träumen. Die suchen vielleicht nicht nach der nächsten Gangster-Epos-Saga, sondern nach einer Erfahrung, die sie aus dem klassischen Rahmen herausholt – und genau hier kommt Devolver ins Spiel.

GTA 6 vs. Der Überraschungs-Hit: Wer zieht die Aufmerksamkeit auf sich?

Mit ihrer Ankündigung, ein neues Spiel genau zum selben Zeitpunkt zu veröffentlichen, haben sie die Welt nicht nur verwirrt, sondern auch neugierig gemacht. Was könnte das nur sein? Ein 8-Bit-Roguelike über ein Eichhörnchen, das die Weltherrschaft an sich reißen will? Ein satirischer Simulator, in dem du als endloser Traffic-Jam im Cyberpunk-Universum versinkst? Oder vielleicht ein interaktives Drama, bei dem du einfach nur die Weite des Dschungels erkundest, während du über das Leben nachdenkst? Devolver wird wieder mit etwas kommen, das uns zum Nachdenken anregt – und das ist nicht einfach ein „GTA 6“-Klon.

Was Rockstar Games und Co. vielleicht nicht sehen, ist, dass nicht jeder Spieler nach einer offenen Welt voller Kriminalität und Gewalt strebt. Es gibt Menschen, die schlichtweg von der GTA-Reihe genug haben oder einfach keine Lust auf diese Art von Unterhaltung haben. Genau hier könnte Devolver Digital ihr größtes Ass im Ärmel verstecken. Während alle die GTA-Veröffentlichung abwarten, könnte der kleine Publisher mit einem alternativen Erlebnis ins Spiel kommen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Es ist ein cleverer, fast schon tollkühner Schritt. Warum sich im Schatten eines Giganten verstecken, wenn man einfach die Bühne teilt? Vielleicht ist es ja genau dieser „alles-oder-nichts“-Ansatz, der Devolver zu dem gemacht hat, was sie heute sind – ein Publisher, der genau weiß, wie man für Aufsehen sorgt. „GTA 6“ wird mit Sicherheit alles dominieren, aber der schlaue Move von Devolver könnte der Überraschungshit werden, den niemand erwartet hat.