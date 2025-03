KARMA: The Dark World – Demo zum Psycho-Horror jetzt für PS5 verfügbar

Wired Productions und das unabhängige Entwicklerstudio Pollard Studio haben eine spannende Neuigkeit für Horrorfans: Die Demo des lang erwarteten Psycho-Horrorspiels KARMA: The Dark World ist jetzt für PS5, PS5 Pro und Steam verfügbar. Diese erste spielbare Version gibt Spielern die Möglichkeit, bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am 27. März in die düstere Welt von KARMA einzutauchen.

Einblick in die Dunkelheit – Die Story von KARMA

In KARMA: The Dark World übernehmen Spieler die Rolle von ROAM-Agent Daniel McGovern, dessen Aufgabe es ist, die Erinnerungen verdächtiger Personen zu durchforsten. Was zunächst nach einer Routineuntersuchung aussieht, entwickelt sich rasch zu einer albtraumhaften Odyssee durch eine Welt voller Geheimnisse, psychologischer Abgründe und monströser Erscheinungen. Als McGovern tiefer in den Verstand eines des Verrats angeklagten Bürgers eindringt, wird er mit schockierenden Wahrheiten konfrontiert, die nicht nur sein Zielobjekt, sondern auch seine eigene Wahrnehmung infrage stellen.

Das Spiel zeichnet sich durch eine atmosphärisch dichte Umgebung, verstörende Kreaturen und eine beklemmende Soundkulisse aus. Mit einer Mischung aus Erkundung, psychologischen Horrorelementen und investigativem Gameplay bietet KARMA: The Dark World eine einzigartige Spielerfahrung, die Fans von Titeln wie Silent Hill oder Observer ansprechen dürfte.

Next-Gen-Horror – Grafik und Atmosphäre auf der PS5 Pro

Besonders hervorzuheben ist die grafische Brillanz, die das Spiel auf der PlayStation 5 Pro entfaltet. Dank leistungsstarker Hardware-Unterstützung wird eine beeindruckende Licht- und Schattendarstellung geboten, die die ohnehin bedrohliche Atmosphäre noch verstärkt.

Die Demo ist ab sofort verfügbar und gibt einen ersten Einblick in die Albtraumwelt, die McGovern erwartet. Wer sich also schon vor dem offiziellen Release einen Nervenkitzel der besonderen Art holen möchte, sollte sich die Demo nicht entgehen lassen.