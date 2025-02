KARMA: The Dark World – Psychothriller erscheint im März exklusiv für PS5

KARMA: The Dark World kann ab sofort auf Steam, PlayStation Store, GOG und Epic Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Eine Xbox-Version ist ebenfalls in Planung und wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Besonders PS5 Pro-Spieler dürfen sich über exklusive Features freuen. KARMA: The Dark World unterstützt PSSR-Technologie für eine verbesserte Bildqualität, schärfere Texturen und realistischere Reflexionen. Dank optimierter Entfernungsberechnungen erreicht das Spiel stabile 60fps in 4K-Auflösung.

Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions, beschreibt das Spiel als cineastisches Meisterwerk: „Wenn Kojima, Christopher Nolan und der verstorbene David Lynch jemals an einem chinesischen Projekt gearbeitet hätten, könnte KARMA: The Dark World das Ergebnis sein.“

In KARMA: The Dark World übernehmen Spieler die Rolle von Daniel McGovern, einem Elite-Agenten von Roam. Seine Mission: In die Erinnerungen von Verdächtigen eindringen, um deren tiefste Geheimnisse aufzudecken. Was als Routineauftrag beginnt, entpuppt sich bald als düstere Verschwörung, die McGoverns Wahrnehmung der Realität infrage stellt. Entwickelt mit der Unreal Engine 5, verspricht das Spiel eine beeindruckende Mischung aus Horror, Mystery und Thriller.

Zur Feier der Bekanntgabe wurde der zweite Teil der KARMA-Trailer-Trilogie veröffentlicht. Unterlegt mit dem Song „Into the Mist“ von Geng Li zeigt der Trailer atemberaubende Bilder, surreale Umgebungen und eine emotionsgeladene Geschichte, die sich an den Werken von David Lynch, Hideo Kojima und Christopher Nolan orientiert. Die cineastische Präsentation wirft existenzielle Fragen auf: „Wenn jeder Schatten ein Geheimnis verbirgt, wem kann man dann vertrauen?“

Publisher Wired Productions und das Indie-Entwicklerstudio Pollard Studio haben den offiziellen Erscheinungstermin von KARMA: The Dark World bekannt gegeben. Der psychologische Thriller erscheint am 27. März 2025 exklusiv für PlayStation 5 und PC und wird zum Start für 24,99 Eure erhältlich sein.

What do you think?