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Kein Aus für PlayStation-Discs: Sony DADC rechnet nur mit einem Rückgang

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sony DADC stellt klar: Die Fertigung von PlayStation-Discs sinkt bis 2028 um nur 10 Prozent. Shawn Layden erklärt die Auswirkung auf den Markenwert.

Playstation Disc Crush

Die Disc-Sparte Sony DADC stellt klar, dass das Produktionsvolumen für PlayStation-Datenträger bis Januar 2028 um 10 Prozent sinkt. Berichte über einen Einbruch der Fertigung auf nur noch ein Zehntel des bisherigen Niveaus basierten offenbar auf einem Übersetzungsfehler.

Die Disc bleibt, außer bei PlayStation?

Die weltweiten Schlagzeilen über das Ende der optischen Datenträger bei Sony basierten auf einer falschen Interpretation einer Aussage von Sony DADC-Chef Dietmar Tanzer. Nicht die verbleibende Fertigung fällt auf 10 Prozent, sondern das Produktionsvolumen schrumpft lediglich um einen moderaten Anteil von 10 Prozent.

Sony stellt damit klar, dass physische Medien für PlayStation-Systeme auch nach dem Stichtag im Januar 2028 weiter in nennenswerten Stückzahlen gepresst werden können. Nachbestellungen für Spiele, die vor dieser Deadline auf den Markt kamen, bleiben vom Hersteller zugesichert.

Das gilt aber nicht für Spiele, die ab Januar 2028 erscheinen, und wir wissen auch noch nicht, ob die PS6 ein Laufwerk haben wird.

Eigene Presswerke als strategischer Klotz am Bein

Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden ordnet die Situation rund um die Disc-Fertigung mit Blick auf die Mitbewerber ein. Während Microsoft die Produktion von Xbox-Datenträgern an externe Zertifizierungsbetriebe auslagert, betreibt Sony eigene Fertigungsstätten wie das Werk im österreichischen Thalgau.

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Diese Infrastruktur bindet Kapital. Solange Sony die Fertigung nicht an spezialisierte Drittanbieter lizenziert, trägt der Konzern Fixkosten, die bei sinkenden Absatzzahlen direkt auf die Marge drücken. Doch genau hier liegt das Risiko. Layden spricht von einem möglichen „brand impact“. Unternehmen könnten eine Entscheidung treffen, bei der sich die Rechnung auf dem Papier hervorragend liest – und trotzdem langfristig der Marke schadet.

Sammelleidenschaft trifft auf BWL-Kalkül

Physische Medien erfüllen in der Gaming-Kultur eine spezifische Funktion, die rein digitale Plattformen nicht abbilden können. Sammlerausgaben mit Steelbooks oder Figuren hängen direkt am physischen Vertriebsweg.

Entscheidungen zur Reduzierung physikalischer Fertigungskapazitäten folgen reinen Tabellenkalkulationen zur Effizienzsteigerung. Reine Einsparungen in der Bilanz bergen das Risiko, den Markenwert bei Kernkunden nachhaltig zu beschädigen.

Ein Produktionsrückgang um 10 Prozent signalisiert eine kontrollierte Marktanpassung statt einer Flucht aus dem physischen Markt. Das Angebot an Discs verschwindet vorerst nicht schlagartig, die Fertigungskosten pro Einheit steigen bei sinkenden Gesamtzahlen jedoch kontinuierlich.

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Rob Crazysettler
4. September 2026 15:57

Für mich hat das ganze Thema nur mit bescheuerten und gierigen Managern zu tun, die KEIN Bezug zur Community und dem Produkt haben! Mehr Gewinn, mehr Boni und ganz nach dem Motto „die langfristigen Auswirkungen sind uns scheissegal“. Sony PlayStation Europe PlayStation

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Dirk Meletzky
4. September 2026 16:30

Für mich hat das Ganze mit Geschäftssinn zu tun. Wenn ich bei Sony und MS was zu sagen hätte, würde ich only digital genauso durchziehen.
Ihr könnt froh sein, dass es noch mindestens eine Generation richtige Konsolen Hardware gibt. Bei dem Preisen auf dem Hardware Markt würde ich cloudgaming pushen..
Die meisten Konsoleros sind core Gamer und kommentieren nicht ständig in sozialen Medien. Den wird es mumpe sein. Hauptsache sie können zocken. Du lebst in Deutschland und hast scheiß Internet? Dein Problem, das interessiert keine Sau. Wir sind irgendwo an 40er Stelle im Ranking. Aserbaidschan ist vor uns..
Und ja full HD streamen geht auch mit einer Bambusleitung. Erst Recht wenn es ein Story Single Player Game ist..
Da könnt ihr GTA 6 auch mit 30 FPS zocken 🤣

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