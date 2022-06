Kein Dragon’s Dogma 2, dafür ein Anniversary Event

War die Hoffnung zunächst groß, dass Capcom auf ihrem gestrigen Showcase Dragon’s Dogma 2 zeigen wird, wurde man am Ende in der Hinsicht enttäuscht. Stattdessen gibt es in Kürze einen Anniversary Stream.

Dragon’s Dogma-Director Hideaki Itsuno wird darin die Gelegenheit nutzen, um sich bei den Fans zu bedanken, wenn die Open-World-Action-Reihe ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Wer das Event nicht verpassen möchte, sollte dazu den Dragon’s Dogma YouTube-Kanal am 17. Juni 2022 um 00:00 h MESZ im Blick behalten.

Hoffnung auf Dragon’s Dogma 2 begraben?

Damit stellt sich die Frage, ob man die Hoffnung auf Dragon’s Dogma 2 damit begraben kann? Nicht unbedingt, denn der Titel war im vergangenen Jahr auch Teil eines Leaks, der sich teilweise als korrekt herausgestellt hat.

Man kann also weiterhin davon ausgehen, dass Capcom an Dragon’s Dogma 2 arbeitet, es für eine Ankündigung aber noch zu früh ist. Nähere Details erfährt man womöglich während des Anniversary Streams.

Anbei noch einmal die Ankündigung direkt aus dem Capcom Showcase.