Kein Rabatt trotz digitalem Store: Warum Sony & Co. 80 EUR verlangen

Sony stellt die Produktion physischer PlayStation-Medien ab Januar 2028 fast vollständig ein. Das bedeutet für die kommende Konsolengeneration den erzwungenen Wechsel auf ein rein digitales Ökosystem ohne Gebrauchtmarkt, bei dem die Preise starr bei 80 EUR verbleiben.

Der Wegfall von Blu-ray-Discs, Plastikhüllen und weltweiter Logistik senkt die Distributionskosten für Publisher deutlich. Auf den Verkaufspreis im PlayStation Store hat das jedoch keinen Einfluss. Der verharrt stabil bei der aktuellen Preisobergrenze. Warum das so ist, hat Sony erst vor wenigen Wochen unmissverständlich klargestellt.

Verbraucher gehen fälschlicherweise davon aus, dass digitale Distribution inhärent günstiger sein müsste. Das ist ein Trugschluss. Die Preisgestaltung im modernen Gaming-Markt orientiert sich nicht an den Herstellungskosten, sondern an der maximalen Zahlungsbereitschaft der Kunden.

Die Gewinnspanne hinter dem Datenstrom

Die Produktion einer doppellagigen Blu-ray-Disc kostet in der Massenfertigung weit unter einem Euro. Rechnet man Hülle, Papier-Inlay und den Transport zum Einzelhandel hinzu, macht die physische Wertschöpfungskette bei einem 80-Euro-Titel nur einen einstelligen Prozentsatz aus.

Diese Einsparungen behalten Publisher und Plattformbetreiber künftig komplett für sich. Zwar entstehen bei digitalen Verkäufen fortlaufende Kosten für Server-Infrastruktur, Bandbreite und Content-Delivery-Netzwerke, doch diese Kosten bewegen sich im Cent-Bereich. Selbst bei einem extrem großen Datentransfer von 100 Gigabyte entstehen Sony nur ein Bruchteil des Verkaufspreises, um den Datensatz bis zum User durchzuleiten. Die Marge im PlayStation Store bleibt für Sony gigantisch. Das ist die Realität.

Die 30-Prozent-Marge als Subventions-Werkzeug

Sony rechtfertigt die harte 30-Prozent-Umsatzbeteiligung (üblicher Wert) im PlayStation Store mit massiven Infrastruktur- und Supportkosten für die Industrie. Laut Christian Svensson, VP of Second and Third-Party Content Ventures bei SIE, gegenüber TheGameBusiness vor wenigen Wochen, betreut der Plattformhalter derzeit rund 10.000 Entwickler und Publisher.

Fünf interne Teams übernehmen dabei Aufgaben von der Bereitstellung kostenloser Dev-Kits über Marketing bis hin zur direkten Finanzierung. Sony finanzierte in dieser Konsolengeneration über 120 Projekte abseits der bekannten „Hero“-Programme in China oder Indien. Dritte Publisher zahlen somit keine separaten Download-Gebühren pro Gigabyte an Sony. Die laufenden Kosten für den Datenstrom sind vollständig in der Standard-Provision enthalten. Sony nutzt die hohen digitalen Einnahmen also gezielt, um das eigene Ökosystem am Laufen zu halten.

Da hilft auch das wehleidige Klagen der Nutzer nicht weiter, die sich tapfer weigern, zu akzeptieren, dass der Preis nicht am Plastik klebt. Die Vorstellung, ein fehlender Disc-Karton würde automatisch zu halbierten Preisen führen, scheitert halt an der Realität eines geschlossenen Stores, in dem Wettbewerb nur noch als nostalgische Erinnerung existiert.

And why the fuck will games be $80 if there is no distribution to brick and mortar stores or physical discs? All this shit a scam — SithLordTrell (@iTrap4TheHokage) July 1, 2026

Das Ende des klassischen Preiswettbewerbs

Der entscheidende Faktor für den hohen Digitalpreis bleibt das Fehlen von Konkurrenz auf der Plattform. Im physischen Handel unterbieten sich Elektronikmärkte und Online-Händler gegenseitig, um Lagerplätze freizubekommen. Dadurch sinken Disc-Preise oft wenige Wochen nach dem Release signifikant.

Im PlayStation Store existiert dieser Marktmechanismus nicht. Sony besitzt dort das absolute Monopol und diktiert die Preise sowie die Rabattzyklen. Ohne ein physisches Laufwerk entfällt zudem die Möglichkeit, Spiele zu verleihen oder gebraucht zu verkaufen.

Verbraucher zahlen für den Komfort des direkten Downloads mit dem dauerhaften Verlust ihrer Eigentumsrechte. Dass dieses digitale Eigentumsrecht dringend einer gesetzlichen Reform bedarf, um dem User überhaupt wieder Kontrolle über seine Bibliothek zu geben, haben wir bereits in unserer jüngsten Kolumne detailliert dargelegt. Doch bis der Gesetzgeber die technologische Realität einholt, schafft Sony ungestört Fakten.

Der Übergang zum rein digitalen Markt bis 2028 ist auf den ersten Blick ein strategischer Gewinn für Sony, aber ein Verlust für den Spieler. Die 30-prozentige Store-Gebühr fließt direkt in die Absicherung der Plattform und die Bindung von Entwicklern, während der Endkunde den vollen Preis ohne die Vorteile des physischen Marktes trägt. Wer ab 2028 auf PlayStation spielen will, akzeptiert die Preisdiktatur im Store. Alternativen gibt es nicht.