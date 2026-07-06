Kein Rabatt trotz digitalem Store: Warum Sony & Co. 80 EUR verlangen

Sony stellt die Produktion physischer PlayStation-Medien ab Januar 2028 fast vollständig ein. Das bedeutet für die kommende Konsolengeneration den erzwungenen Wechsel auf ein rein digitales Ökosystem ohne Gebrauchtmarkt, bei dem die Preise starr bei 80 EUR verbleiben.
Der Wegfall von Blu-ray-Discs, Plastikhüllen und weltweiter Logistik senkt die Distributionskosten für Publisher deutlich. Auf den Verkaufspreis im PlayStation Store hat das jedoch keinen Einfluss. Der verharrt stabil bei der aktuellen Preisobergrenze. Warum das so ist, hat Sony erst vor wenigen Wochen unmissverständlich klargestellt.
Verbraucher gehen fälschlicherweise davon aus, dass digitale Distribution inhärent günstiger sein müsste. Das ist ein Trugschluss. Die Preisgestaltung im modernen Gaming-Markt orientiert sich nicht an den Herstellungskosten, sondern an der maximalen Zahlungsbereitschaft der Kunden.
Die Gewinnspanne hinter dem Datenstrom
Die Produktion einer doppellagigen Blu-ray-Disc kostet in der Massenfertigung weit unter einem Euro. Rechnet man Hülle, Papier-Inlay und den Transport zum Einzelhandel hinzu, macht die physische Wertschöpfungskette bei einem 80-Euro-Titel nur einen einstelligen Prozentsatz aus.
Diese Einsparungen behalten Publisher und Plattformbetreiber künftig komplett für sich. Zwar entstehen bei digitalen Verkäufen fortlaufende Kosten für Server-Infrastruktur, Bandbreite und Content-Delivery-Netzwerke, doch diese Kosten bewegen sich im Cent-Bereich. Selbst bei einem extrem großen Datentransfer von 100 Gigabyte entstehen Sony nur ein Bruchteil des Verkaufspreises, um den Datensatz bis zum User durchzuleiten. Die Marge im PlayStation Store bleibt für Sony gigantisch. Das ist die Realität.
Die 30-Prozent-Marge als Subventions-Werkzeug
Sony rechtfertigt die harte 30-Prozent-Umsatzbeteiligung (üblicher Wert) im PlayStation Store mit massiven Infrastruktur- und Supportkosten für die Industrie. Laut Christian Svensson, VP of Second and Third-Party Content Ventures bei SIE, gegenüber TheGameBusiness vor wenigen Wochen, betreut der Plattformhalter derzeit rund 10.000 Entwickler und Publisher.
Fünf interne Teams übernehmen dabei Aufgaben von der Bereitstellung kostenloser Dev-Kits über Marketing bis hin zur direkten Finanzierung. Sony finanzierte in dieser Konsolengeneration über 120 Projekte abseits der bekannten „Hero“-Programme in China oder Indien. Dritte Publisher zahlen somit keine separaten Download-Gebühren pro Gigabyte an Sony. Die laufenden Kosten für den Datenstrom sind vollständig in der Standard-Provision enthalten. Sony nutzt die hohen digitalen Einnahmen also gezielt, um das eigene Ökosystem am Laufen zu halten.
Da hilft auch das wehleidige Klagen der Nutzer nicht weiter, die sich tapfer weigern, zu akzeptieren, dass der Preis nicht am Plastik klebt. Die Vorstellung, ein fehlender Disc-Karton würde automatisch zu halbierten Preisen führen, scheitert halt an der Realität eines geschlossenen Stores, in dem Wettbewerb nur noch als nostalgische Erinnerung existiert.
Das Ende des klassischen Preiswettbewerbs
Der entscheidende Faktor für den hohen Digitalpreis bleibt das Fehlen von Konkurrenz auf der Plattform. Im physischen Handel unterbieten sich Elektronikmärkte und Online-Händler gegenseitig, um Lagerplätze freizubekommen. Dadurch sinken Disc-Preise oft wenige Wochen nach dem Release signifikant.
Im PlayStation Store existiert dieser Marktmechanismus nicht. Sony besitzt dort das absolute Monopol und diktiert die Preise sowie die Rabattzyklen. Ohne ein physisches Laufwerk entfällt zudem die Möglichkeit, Spiele zu verleihen oder gebraucht zu verkaufen.
Verbraucher zahlen für den Komfort des direkten Downloads mit dem dauerhaften Verlust ihrer Eigentumsrechte. Dass dieses digitale Eigentumsrecht dringend einer gesetzlichen Reform bedarf, um dem User überhaupt wieder Kontrolle über seine Bibliothek zu geben, haben wir bereits in unserer jüngsten Kolumne detailliert dargelegt. Doch bis der Gesetzgeber die technologische Realität einholt, schafft Sony ungestört Fakten.
Der Übergang zum rein digitalen Markt bis 2028 ist auf den ersten Blick ein strategischer Gewinn für Sony, aber ein Verlust für den Spieler. Die 30-prozentige Store-Gebühr fließt direkt in die Absicherung der Plattform und die Bindung von Entwicklern, während der Endkunde den vollen Preis ohne die Vorteile des physischen Marktes trägt. Wer ab 2028 auf PlayStation spielen will, akzeptiert die Preisdiktatur im Store. Alternativen gibt es nicht.
Na wenn da das EU Recht bzgl Monopol Stellung nicht noch ein Wort mitzureden hat… Irgendwas sagt mir, dass bei der Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde.
IM PS -Store für 80 Euro ,beim Game Händler für 40 Euro nach wenige Monate.
Heinz Engler ja genauso ist es verstehen die meisten nur leider nicht🙋🏽♂️
Naja, ich war noch nie Fan von Spielesammlung auf Disc. Trotzdem habe ich seit PS3 Zeiten noch nie Vollpreis für ein Spiel bezahlt. Grundsätzlich immer die Hälfte. Und die Hälfte wurde auch immer kleiner, da 90% im Sale geholt wurde.
Jetzt kann man natürlich behaupten, sales wird es nicht mehr geben, wenn Retail nicht mehr möglich ist und Sony das absolute Monopol hat.
Dann wird eben weniger oder gar nichts mehr gekauft. Da wahrscheinlich die meisten solche Selbstdisziplin nicht oder nicht mehr haben, wird Sony wahrscheinlich damit durchkommen. Wir haben es in der Hand…
Dann bleibt einem am Ende doch nur ein Ausweg auf den unbequemen teuren PC wechseln, denn hier hat man noch Preiswettbewerb und ist nicht von einem geschlossenen System abhängig wie bei Sony und Xbox.
Aber solche Aussagen wie von Weedyconzalez will man sowas asoziales hier lesen? Da fehlt mir jegliches Verständnis.
Die große Mehrheit die digital kauft möchte es genau so wie du es in Primatensprache beschrieben hast und schert sich leider nicht um eine BluRay.
Zusätzlich kommt noch hinzu dass die AGB’s dahingehend verändert wurden, dass wenn man sich 36 Monate nicht in den Account einloggt, nach einer Warnung von 14 Tagen UNWIDERRUFLICH gesperrt wird, falls man sich nicht einloggt. Also sind deine digitalen Spiele weg.
Danke an all die faulen und bequemen Nichtsnutze denen wir das zu verdanken haben.
Denn mit euch kann man es ja machen, ihr wehrt euch nicht und bekämpft die die euch helfen. Also drauf auf den unmündigen Sklaven was das Zeug hält, ihr lasst eh alles mit euch machen wozu also noch zurückhalten?
GTA würde sich auch für 2k€ mit Code auf nem Kassenzettel verkaufen also warum nicht einfach probieren?
Kommentar durch Redaktion bearbeitet: Spar dir die Anal-Metaphern. Wenn der Schmerz im Allerwertesten nachlässt, kannst du es ja noch mal versuchen.
Gebrauchtmarkt & Verleihen ist alles schön, gut & nicht unwichtig, innerhalb unserer geschaffenen Economy (möglicherweise bist auch Du in der Verfassung zu begreifen, was ich meine) der vergangenen Jahre haben nur leider Sony & wir als Endverbraucher nichts mehr davon, wenn am Ende durch das Aussetzen der Direkteinnahmen kein Geld mehr bleibt, mit dem man immer teurer werdende Software entwickeln kann. In jedem Fall denke ich, dass Sony das ganze hier wohl beobachtet, überlegt & entschieden haben und dieser Fakt von professionellen sich am Markt (und natürlich der Börse) orientierten Menschen beschlossen wurde, nicht von emotional getriggerten Minderheiten, die anderen aus der selben Community „Rosettenschmerzen“ wünschen,
ich hoffe, dass dein Papa heute früher nach Hause kommt und dir mal so richtig den Hintern versohlt, damit du künftig drüber nachdenkst, mit welchem dreckigen Mundwerk du ganz sicher auch deine Mama heute morgen geküsst hast, bevor du zur Schule gegangen bist.
Alles nur Abzocke von Sony.
Holger Lehmann Oder einfach Business 😁
Playfront.de Nein, Abzocke.
Ihr seit alle selber schuld. Würde man keine Games für 80€ kaufen würden sie günstiger werden. Würde man ein GTA nicht vorbestellen weil digital only, wär es auch kein Untergang. Warum bestellt man überhaupt ein digitales Produkt vor? 🤷🏻♂️Mir ist es egal, ich kaufe eh fast nur digital und warte auf Sales!
Fabian Czki kann mich da nur anschließen. Es wird nur gejammert, aber bei GTA wo man hätte ein Zeichen setzen können, bestellen alle wie blöde vor. Warum?
Daniel Wolf .. Wäre interessant, würde es sich dabei um ein Spiel von Ubisoft oder EA handeln, dann wäre der Aufschrei riesig gewesen. Schon immer erstaunlich wie sowas läuft.
Es gibt nur ein Grund vorzubestllen um die kosten zu verteilen z.b da jetzt wegen gta6 viele spiele September rauskommen und wenn man wirklich diese alle spielen will dann ist es wirtschaftlich klüger die kosten zu splitten anstatt alle games gleichzeitig in September zu kaufen
Ich Kauf nur noch digital jeder muss Internet haben inzwischen