Kein Zurück: Warum Sony beim Disc-Aus nicht einknicken darf

Der Protest gegen das Ende des optischen Laufwerks ist emotional vollkommen verständlich, geschäftlich aber irrelevant. Ein schnelles Einlenken von Sony aufgrund des aktuellen Social-Media-Rauschens wäre der weitaus größere Fehler und ein fatales Signal an die Zukunft.
Die Illusion der digitalen Demokratie
Sony schweigt seit einer Woche beharrlich. Kritische Kommentare dominieren derzeit die Kanäle von PlayStation. Unter neuen Trailern wird nicht mehr über Software debattiert, sondern über das vermeintliche Ende von Eigentum, Sammlerkultur und Wahlfreiheit auf X, YouTube und Instagram.
Petitionen sammeln Unterschriften, unzufriedene Spieler kündigen Kaufboykotte der Hardware an. Sony steht an einem kritischen Punkt. Wer jetzt fordert, dass die Konzernleitung die langjährige Marschrichtung aufgrund des öffentlichen Drucks zurücknimmt, verkennt die Mechanismen des Marktes.
Ein Einknicken würde weit über die Disc-Debatte hinausreichen. Es entstünde der fatale Eindruck, dass sich fundamentale Unternehmensentscheidungen innerhalb weniger Tage durch einen ausreichend großen digitalen Shitstorm kippen lassen. Das darf nicht passieren.
Business schlägt Nostalgie
Solche weitreichenden Entscheidungen entstehen nicht spontan aus einer Laune heraus. Dahinter stehen jahrelange Analysen der digitalen Verkaufszahlen, die Berechnung von Kapazitäten, Logistikkosten und die Ausrichtung kommender Hardwarezyklen, die ein gesamtes Jahrzehnt bestimmen. Wer glaubt, Sony habe diesen Schritt leichtfertig beschlossen, unterschätzt die Dimension dieser Entscheidung.
Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Japaner fehlerfrei agieren. Die größte Schwäche des Konzerns ist das arrogante Kommunikationsvakuum, das sie über Jahre perfektioniert haben. Eine Woche Funkstille mag verhindern, dass frische Beiträge sofort in der Kommentarflut untergehen. Langfristig löst das Aussitzen von Problemen jedoch gar nichts. Wer Kunden schlicht ignoriert, verschärft die Stimmung. Dabei müsste Sony gar kein Geheimnis aus der Sache machen: Die Zahlen der letzten Jahre sind Erklärung genug. Wer das nicht wahrhaben will, lebt in einer Traumwelt.
Transparenz statt Trotzigkeit
Sony muss nicht die Marschrichtung ändern, sondern die Realität schlicht und schmerzhaft offenlegen. Die Community verlangt Antworten zur digitalen Langzeitarchivierung und zur Preisdiktatur des PlayStation Stores. Diese Sorgen sind real. Aber die Protestierenden müssen auch begreifen, welchen Präzedenzfall ein erzwungener Rückzieher schaffen würde.
Wenn ein Konzern bei jedem lauten Aufschrei seine gesamte Infrastruktur verwirft, verliert jede strategische Entscheidung ihre Substanz. Die Parallelen zu den regelmäßigen PlayStation Plus-Preiserhöhungen drängen sich auf. Auch hier brennt jedes Mal das Netz wochenlang, Boykottaufrufe dominierten die Foren und das Ende des Services wurde beschworen.
Die Realität? Die Kündigungswelle blieb aus, die Abo-Zahlen stagnierten bestenfalls kurz auf hohem Niveau, während die Umsätze pro User durch die Decke gingen. Die Gaming-Community droht lautstark mit der Faust in der Tasche, knickt am Ende an der Kasse aber doch jedes Mal ein. Verbraucher haben jedes Recht, Kritik zu formulieren und Petitionen zu zeichnen. Am Ende entscheidet in einem funktionierenden Markt aber das Portemonnaie.
Ob die Rechnung des Konzerns aufgeht, entscheidet nicht das Sentiment auf X oder Instagram. Entscheidend sind die Verkaufszahlen der rein digitalen Hardware. Erst wenn die Kunden tatsächlich im Laden auf den Kauf verzichten, zeigt sich der reale Gegenwert des Protests.
Bis dahin muss Sony die Nerven behalten und darf die vorbereitete Struktur nicht aus Angst vor einem Shitstorm über Bord werfen. Was geliefert werden muss, sind Fakten und eine Kommunikation, die diesen Namen verdient.
Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.
Warum wird einem hier vorgeschrieben, was man gut finden darf oder nicht? Das Problem, das bei diesem Monopol entstehen wird, wird schon noch offen gelegt. Das werden dann alle, die jetzt schreien Sony muss standhaft bleiben, irgendwann merken. Ich bin playstation Fan der Dorsten Generation und hab mir eine Sammlung aufgebaut. Die PS5 ist meine letzte Konsole. Und eh jetzt wieder Schlauberger kommen und meinen Niemand vermisst mich, bla bla das interessiert mich nicht. Jeder hat seine eigene Meinung und die lass ich mir bestimmt nicht diktieren und man muss auch nicht der gleichen Meinung sein mit Herrn Bender. Sony darf nicht einknicken na klar. Ich und viele andere werden es aber auch nicht und mal sehen wie sie eine 1000 Euro only digital Konsole am Ende verkauft. Es geht um mehr als eine Disc aber viele blicken da leider nicht wirklich durch. Inkl. des Autors. wehe sie knicken dann. Ja es ist Unternehmensentscheidung aber ich und andere haben bisschen was dazu gesteuert so ein Fanbase aufzubauen und als Fan muss man eben nicht jede Kröte schlucken. Ehemaliger Fan.
Resident Evil Requiem wurde laut Absatzzahlen zu 30% als physische Version verkauft. Also keine kleine Bubble!
Marc Zwieback die Sony eigene IPs wurden alle ca. 5050 im Schnitt verkauft…also auch nicht wenig…
Mir persönlich geht’s eigentlich um zwei Sachen. Erstens: Filme und Serien sind mir relativ egal, aber bei Spielen finde ich es problematisch, wenn sie irgendwann einfach aus der Bibliothek verschwinden. Gerade Spiele möchte man oft Jahre später noch einmal spielen können.
Zweitens: die Preise. Beispiel von letzter Woche: God of War Ragnarök kostet im PS Store immer noch satte 80 €, während man das Spiel im Geschäft schon für rund 35 € bekommt. Im Einzelhandel werden Spiele mit der Zeit fast immer günstiger, weil es Rabatte und Sonderangebote gibt. Im digitalen Store bleiben viele Titel dagegen erstaunlich lange zum Vollpreis erhältlich, sofern gerade keine Aktion läuft. Das ist für mich einfach kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ali Ustaoglu, Ragnarök war aber genauso schön für 20 im Sale. Von dem her zieht deine Argumentation gar nicht
Oliver Friedel Das widerspricht meinem Argument nicht. Natürlich gibt es Sales. Aber außerhalb der Sales sind digitale Spiele oft deutlich teurer als die Disc-Version.
Ali Ustaoglu und jetzt Google dir mal warum das so ist und wer daran schuld hat. Ich kann dir vorher gleich sagen, das weder Nintendo noch Sony oder Microsoft etwas dafür kann.
Oliver Friedel Das beantwortet meine Aussage aber nicht. Ob Sony, Microsoft oder Nintendo etwas dafür können, ist für mein Argument völlig unerheblich. Kannst du stattdessen auf meinen eigentlichen Punkt eingehen: Warum sollte ich digital kaufen, wenn ich physisch oft günstiger einkaufen und das Spiel dauerhaft besitzen kann ?
Mein Punkt ist lediglich, dass digitale Spiele außerhalb von Sales oft deutlich teurer sind als die Disc-Versionen im Handel. Ob das an Publishern, Händlern oder der Preisgestaltung insgesamt liegt, ändert nichts an dieser Tatsache. Guten Tag
Ali Ustaoglu der Punkt ist, es ist dein empfinden das du es günstiger bekommst.
Ich bin seit 2 Jahren raus aus dem Retail Zeug und hab mit dem Store noch nie so günstig eingekauft.
Im Schnitt komm ich nie über 25-30€ außer ich muss irgendwas direkt zum Release haben und bin dann im direkten Vergleich trotzdem wieder günstiger, weil ich muss nicht dumm herum Eiern und gucken wo ich was bekomme.
Anfang des Monats hat der nächste Laden geschlossen, das heißt mir bleiben noch zwei. Mediamurks hat so gut wie keine Spieleehr und Müller ist überteuert, außer man steht auf deren Angebote was sich auf Kinderspiele auslegt wie zb Paw Patrol, My Little Pony, Barbie usw.
Und Online kaufen bin ich raus, bei dem …. Zustellern. Einmal liegt’s im Garten, dann wieder defekt im Briefkasten weil rein gezwängt, du bist daheim findest aber nen Zettel vor das niemand anzutreffen gewesen wäre ect.
Am ärgsten hat es mir gestunken ne CE auf der Rückseite vom Haus lehnte, erstens beschädigt und dann Nass vom Regen.
Und man selber ist wieder der Depp wo sich dann kümmern darf.
Ne digital only Konsole für 1000+ mit Monopol-Store und horrenden Summen für das Abo. Können diese Corpo-Ratten und ihre Fanboy-Verteidiger-Schwachmaten sich in die Haare schmieren. Ich bleib bei der PS5 und gehe langsam weiter zurück zu meinen Retro-Kisten. 👌🏽
Ein Rückzieher würde stärker zeigen und sie würden sich damit eingestehen einen großen Fehler gemacht zu haben.
😅😅😅 der Endverbraucher hat immer die MACHT!!! Wenn die PS6 Boykottiert wird und sony drastische Einbrüche realisiert , wie schnell glaubt ihr wurden die ein Rückzieher machen ?? 😅😅😅😅 Antwort ganz schnell !
Wo kämen wir denn hin wenn man auf seine Kunden hört und man ihre Wünsche eingeht
Ich sag wie es ist: Wenn nur noch rein digital angeboten wird und Sony, die bereits in der Vergangenheit digital erworbene Inhalte aus Accounts entfernt haben, diese Inhalte später wieder entfernt, dann brauchen sie sich nicht wundern wenn die Piraterie auf ein neues Level eskaliert. Und in diesem Fall: Zurecht
Wenn Microsoft schlau ist, kündigen sie an, dass die nächste XBOX ein Laufwerk hat und dann schauen, wie viele zur XBOX wechseln. Könnte ein harter Schlag für Sony werden.
Komisch ich hab mir sogar die Collector’s Edition von Assassin’s creed jetzt für die ps5 auf CD vorbestellt bin da Oldschool drinne… Alles andere ist PC Niveau