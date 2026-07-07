Kein Zurück: Warum Sony beim Disc-Aus nicht einknicken darf

Der Protest gegen das Ende des optischen Laufwerks ist emotional vollkommen verständlich, geschäftlich aber irrelevant. Ein schnelles Einlenken von Sony aufgrund des aktuellen Social-Media-Rauschens wäre der weitaus größere Fehler und ein fatales Signal an die Zukunft.

Die Illusion der digitalen Demokratie

Sony schweigt seit einer Woche beharrlich. Kritische Kommentare dominieren derzeit die Kanäle von PlayStation. Unter neuen Trailern wird nicht mehr über Software debattiert, sondern über das vermeintliche Ende von Eigentum, Sammlerkultur und Wahlfreiheit auf X, YouTube und Instagram.

Petitionen sammeln Unterschriften, unzufriedene Spieler kündigen Kaufboykotte der Hardware an. Sony steht an einem kritischen Punkt. Wer jetzt fordert, dass die Konzernleitung die langjährige Marschrichtung aufgrund des öffentlichen Drucks zurücknimmt, verkennt die Mechanismen des Marktes.

Ein Einknicken würde weit über die Disc-Debatte hinausreichen. Es entstünde der fatale Eindruck, dass sich fundamentale Unternehmensentscheidungen innerhalb weniger Tage durch einen ausreichend großen digitalen Shitstorm kippen lassen. Das darf nicht passieren.

Business schlägt Nostalgie

Solche weitreichenden Entscheidungen entstehen nicht spontan aus einer Laune heraus. Dahinter stehen jahrelange Analysen der digitalen Verkaufszahlen, die Berechnung von Kapazitäten, Logistikkosten und die Ausrichtung kommender Hardwarezyklen, die ein gesamtes Jahrzehnt bestimmen. Wer glaubt, Sony habe diesen Schritt leichtfertig beschlossen, unterschätzt die Dimension dieser Entscheidung.

Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Japaner fehlerfrei agieren. Die größte Schwäche des Konzerns ist das arrogante Kommunikationsvakuum, das sie über Jahre perfektioniert haben. Eine Woche Funkstille mag verhindern, dass frische Beiträge sofort in der Kommentarflut untergehen. Langfristig löst das Aussitzen von Problemen jedoch gar nichts. Wer Kunden schlicht ignoriert, verschärft die Stimmung. Dabei müsste Sony gar kein Geheimnis aus der Sache machen: Die Zahlen der letzten Jahre sind Erklärung genug. Wer das nicht wahrhaben will, lebt in einer Traumwelt.

Transparenz statt Trotzigkeit

Sony muss nicht die Marschrichtung ändern, sondern die Realität schlicht und schmerzhaft offenlegen. Die Community verlangt Antworten zur digitalen Langzeitarchivierung und zur Preisdiktatur des PlayStation Stores. Diese Sorgen sind real. Aber die Protestierenden müssen auch begreifen, welchen Präzedenzfall ein erzwungener Rückzieher schaffen würde.

Wenn ein Konzern bei jedem lauten Aufschrei seine gesamte Infrastruktur verwirft, verliert jede strategische Entscheidung ihre Substanz. Die Parallelen zu den regelmäßigen PlayStation Plus-Preiserhöhungen drängen sich auf. Auch hier brennt jedes Mal das Netz wochenlang, Boykottaufrufe dominierten die Foren und das Ende des Services wurde beschworen.

Die Realität? Die Kündigungswelle blieb aus, die Abo-Zahlen stagnierten bestenfalls kurz auf hohem Niveau, während die Umsätze pro User durch die Decke gingen. Die Gaming-Community droht lautstark mit der Faust in der Tasche, knickt am Ende an der Kasse aber doch jedes Mal ein. Verbraucher haben jedes Recht, Kritik zu formulieren und Petitionen zu zeichnen. Am Ende entscheidet in einem funktionierenden Markt aber das Portemonnaie.

Ob die Rechnung des Konzerns aufgeht, entscheidet nicht das Sentiment auf X oder Instagram. Entscheidend sind die Verkaufszahlen der rein digitalen Hardware. Erst wenn die Kunden tatsächlich im Laden auf den Kauf verzichten, zeigt sich der reale Gegenwert des Protests.

Bis dahin muss Sony die Nerven behalten und darf die vorbereitete Struktur nicht aus Angst vor einem Shitstorm über Bord werfen. Was geliefert werden muss, sind Fakten und eine Kommunikation, die diesen Namen verdient.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.