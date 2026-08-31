Keine Exklusivitätsgarantie für The Elder Scrolls 6: Xbox-CEO Asha Sharma weicht bei der Frage aus

Die Plattformstrategie von Microsoft für „The Elder Scrolls 6“ bleibt weiterhin komplett offen. Xbox-CEO Asha Sharma verweigerte auf der Gamescom im Gespräch mit der BBC eine konkrete Aussage zur Konsolen-Exklusivität des Rollenspiels und kommentierte die Frage nach einer Xbox-Priorisierung lediglich mit der Floskel, es sei ein schönes Spiel.

Strategische Absage an klare Exklusivrechte

Microsoft meidet eine feste Festlegung. Die Aussage der Xbox-Chefin reiht sich in eine unklare Informationspolitik ein, die das Unternehmen seit der Bethesda-Übernahme fährt. Während Titel wie „Starfield“ zunächst exklusiv für Xbox erschienen, bedient Microsoft bei Veröffentlichungen wie „DOOM: The Dark Ages“ oder „Fallout 76“ weiterhin den Multiplattform-Markt. Für „The Elder Scrolls 6“ verharrt der Konzern in derselben strategischen Unverbindlichkeit.

Sharma betont das Ziel, Xbox zu einer der größten Plattformen weltweit auszubauen. Exklusive Inhalte wie „Gears of War: E-Day“ oder „Clockwork Revolution“ dienen als Zugpferde, müssen sich jedoch laut Management im Rahmen eines gesunden Gesamtgeschäfts bewegen.

Der finanzielle Ertrag einer Multiplattform-Veröffentlichung auf der PlayStation konkurriert direkt mit der Bindung von Nutzern an das eigene Ökosystem. Anders als Sony, wo reine Singleplayer-Erlebnisse in der Regel konsolenexklusiv bleiben und Service-Games für den PC erscheinen, lehnt die Führungsebene von Xbox eine strikte Trennung nach Genres oder Spielmodi ab.

Entwicklungsfokus ohne Release-Horizont

„The Elder Scrolls 6“ bildet intern die Priorität der Bethesda Game Studios. Trotz der Entlassungswellen im Konzern läuft die Entwicklung am Hauptprojekt uneingeschränkt weiter. Ein Veröffentlichungszeitraum existiert jedoch nicht.

Microsoft hält sich die Option offen, den nächsten Bethesda-Großtitel auch auf PlayStation-Hardware zu monetarisieren. Für den Endverbraucher entfällt damit vorerst der Zwang zur Xbox-Hardware für das kommende Einzelspieler-Rollenspiel.