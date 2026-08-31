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Keine Exklusivitätsgarantie für The Elder Scrolls 6: Xbox-CEO Asha Sharma weicht bei der Frage aus

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Xbox-CEO Asha Sharma verweigert Aussagen zur Exklusivität von The Elder Scrolls 6. Ob das Bethesda-RPG für PS5 erscheint, bleibt offen.

The Elder Scrolls 6 Logo

Die Plattformstrategie von Microsoft für „The Elder Scrolls 6“ bleibt weiterhin komplett offen. Xbox-CEO Asha Sharma verweigerte auf der Gamescom im Gespräch mit der BBC eine konkrete Aussage zur Konsolen-Exklusivität des Rollenspiels und kommentierte die Frage nach einer Xbox-Priorisierung lediglich mit der Floskel, es sei ein schönes Spiel.

Strategische Absage an klare Exklusivrechte

Microsoft meidet eine feste Festlegung. Die Aussage der Xbox-Chefin reiht sich in eine unklare Informationspolitik ein, die das Unternehmen seit der Bethesda-Übernahme fährt. Während Titel wie „Starfield“ zunächst exklusiv für Xbox erschienen, bedient Microsoft bei Veröffentlichungen wie „DOOM: The Dark Ages“ oder „Fallout 76“ weiterhin den Multiplattform-Markt. Für „The Elder Scrolls 6“ verharrt der Konzern in derselben strategischen Unverbindlichkeit.

Sharma betont das Ziel, Xbox zu einer der größten Plattformen weltweit auszubauen. Exklusive Inhalte wie „Gears of War: E-Day“ oder „Clockwork Revolution“ dienen als Zugpferde, müssen sich jedoch laut Management im Rahmen eines gesunden Gesamtgeschäfts bewegen.

Der finanzielle Ertrag einer Multiplattform-Veröffentlichung auf der PlayStation konkurriert direkt mit der Bindung von Nutzern an das eigene Ökosystem. Anders als Sony, wo reine Singleplayer-Erlebnisse in der Regel konsolenexklusiv bleiben und Service-Games für den PC erscheinen, lehnt die Führungsebene von Xbox eine strikte Trennung nach Genres oder Spielmodi ab.

Entwicklungsfokus ohne Release-Horizont

„The Elder Scrolls 6“ bildet intern die Priorität der Bethesda Game Studios. Trotz der Entlassungswellen im Konzern läuft die Entwicklung am Hauptprojekt uneingeschränkt weiter. Ein Veröffentlichungszeitraum existiert jedoch nicht.

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Microsoft hält sich die Option offen, den nächsten Bethesda-Großtitel auch auf PlayStation-Hardware zu monetarisieren. Für den Endverbraucher entfällt damit vorerst der Zwang zur Xbox-Hardware für das kommende Einzelspieler-Rollenspiel.

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N7Dan
31. August 2026 12:28

Welches gottlose Fegefeuer sich auf den sozialen Medien heutzutage selbst entzündet & sich unweigerlich ausbreitet, sobald man kommuniziert anstelle zu demonstrieren, erleben wir jeden Tag, Playfront selbst kann davon ein Liedchen mit Hitpotenzial diktieren.

Asha hat hier die einmalige Gelegenheit, den Kurs zu setzen & die Irrfahrt des letzten Jahrzehnts aus dem Sturm zu lenken. The Elder Scrolls hat das Potenzial zum Systemseller und jeder weiß das, auch sie, & Du 🫵, selbst wenn Du es nicht wahrhaben willst.

Künftig zu demonstrieren bedeutet, das Ding exclusive zu machen & zu halten, ohne Kompromiss, ohne Diskussion. All diejenigen, die jetzt meckern & jammern, sind diejenigen, die davon getroffen sind und man tut das ausschließlich dann, wenn man gedanklich & emotional investiert in eine Sache ist. Sie werden diejenigen Ersten sein, die den Geldbeutel zücken (besser gesagt, bei heute herrschenden wirtschaftlichen Umständen den Finanzierungsantrag stellen), um sich eine neue XBox zuzulegen, denn so funktioniert das nun mal.

Exklusivität verkauft die Hardware, mit oder ohne Disc spielt dabei absolut keine Rolle und diejenigen, die weiter streiten, plappern, zanken & schreien sind die Minderheit, die künftig auf der Strecke bleiben werden, so einfach ist das.

The Elder Scrolls VI wird mindestens genau so ein Brett wie Starfield & die Teile davor, das Ding wird sich wie geschnitten Brot als Selbstläufer verkaufen.

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FredFeuerstein
31. August 2026 10:53

Falls es so langweilig wie Starfield ist, brauche ich es nicht.

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