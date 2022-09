„Wir hoffen, dass es den Spielern Spaß macht, Kena: Bridge of Spirits mit diesen ständigen Erinnerungen an die besonderen Charaktere, die Kena auf ihrer Reise als Geistführerin hilft, erneut zu spielen oder weiterzuspielen. Auch wenn wir sie getestet haben, werden wir jedes Mal, wenn wir mit einem anderen Outfit spielen, daran erinnert, Beni und Saiya dabei zu helfen, ihren Bruder zum ersten Mal zu finden, oder von Rusu zu lernen, wie man den Bogen lenkt.“

Wie zuvor schon erwähnt, ist damit die New Game Plus Option verfügbar. Damit können Spieler, die das Spiel einmal abgeschlossen haben, ihre Reise noch einmal mit all ihren zuvor freigeschalteten Fähigkeiten, Upgrades, Outfits, Rot usw. starten, um sich neu gestalteten und herausfordernderen Begegnungen zu stellen.

Ember Lab hat das Anniversary Update 2.02 zu Kena: Bridge of Spirits veröffentlicht, das neue Features und Inhalte mit an Bord hat.

