Kendrick Lamars schmuggelt PlayStation-Referenz in Super Bowl Show

Kendrick Lamar hat es geschafft, seine Super Bowl LIX-Halbzeitshow mit einer subtilen Referenz an PlayStation zu bereichern, was bei vielen Fans nicht unbemerkt blieb. Der Auftritt des gefeierten Rappers, der vor den Augen von Millionen Zuschauern weltweit stattfand, war mehr als nur eine musikalische Darbietung – es war ein kreatives Statement, das in seiner Symbolik tiefgründiger war, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.

Ikonische PlayStation-Symbole beim Superbowl

Vor dem großen Event kursierten bereits Gerüchte über Lammers Absicht, PlayStation in irgendeiner Form zu integrieren. Und tatsächlich ließ der Rapper es nicht nur bei einem flüchtigen Hinweis. Auf der Bühne standen vier riesige Plattformen, die die ikonischen Symbole eines PlayStation-Controllers darstellten: Kreis, Kreuz, Dreieck und Quadrat. Diese Entscheidung, so erklärte Lamar später, sei eine Metapher für „sein Leben als Videospiel“. Der Rapper nutzte die Symbole, um die verschiedenen Phasen seiner Karriere und die Herausforderungen zu visualisieren, denen er sich als Künstler stellen musste – eine eher unerwartete, aber dennoch perfekte Weise, seine Botschaft zu vermitteln.

Zusätzlich wurde die Show von einer eindrucksvollen Drohnen-Lichtshow begleitet, die den berühmten Satz „Game Over“ bildete – eine Anspielung auf seine notorische Fehde mit Drake und die Auseinandersetzungen, die seine Karriere in den letzten Jahren prägten. Diese kleine, aber bedeutende Referenz verknüpfte das Thema der „Endlichkeit“ im Videospiel mit den Höhen und Tiefen eines Künstlerlebens.

the stage for Kendrick Lamar's Super Bowl performance has the PlayStation controller buttons 😭😭😭 pic.twitter.com/DnkrJGRDtI — Radec (@realradec) February 10, 2025

Kleiner Fauxpas oder Absicht?

Allerdings gab es bei der Umsetzung der Symbole einen kleinen Stolperstein: Die Reihenfolge der Formen war aus der Perspektive der Kamera nicht korrekt. Sony führt die PlayStation-Symbole normalerweise im Uhrzeigersinn auf – Dreieck, Kreis, Kreuz, Quadrat. In der Show jedoch war die Reihenfolge Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat. Ein Detail, das für eingefleischte Fans der Marke sicherlich auffiel, aber letztlich keine allzu große Bedeutung hatte. Immerhin hat Sony auf diese Weise viel Geld gespart und trotzdem die nötige Aufmerksamkeit erhalten. 30 Sekunden Werbung kosteten in diesem Jahr 8 Millionen Dollar.

Letztendlich bleibt die wahre Bedeutung dieses Moments in seiner Symbolkraft: Diese geometrischen Formen sind mittlerweile so eng mit PlayStation verbunden, dass sie fast eine eigene, eigenständige Sprache bilden. Sie sind ein untrügliches Markenzeichen, das durch jahrelange, exzellente Markenarbeit von Sony zu einem globalen Symbol wurde. Und wenn Kendrick Lamar, ein Musikstar von Weltrang, sie in einem seiner größten Auftritte aller Zeiten einsetzt, ist das ein klares Zeichen dafür, wie weit PlayStation als kulturelles Phänomen mittlerweile gekommen ist.