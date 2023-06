Killer Frequency – Comedy-Slasher jetzt erhältlich

Team17 hat den 80er Jahre Comedy-Slasher Killer Frequency veröffentlicht, der für PS5, PS4, Switch und Xbox erhältlich ist.

Killer Frequency spielt in den 1980er Jahren in einer Stadt im Mittleren Westen der USA, in der ein Serienmörder frei herumläuft, und folgt Forrest Nash, einem abgehalfterten DJ und Moderator der Late-Night-Show „The Scream“, bei seinem Versuch, Zuhörern und Anrufern zu helfen, die von einem mysteriösen maskierten Killer belästigt werden.

Die Spieler interagieren mit den Anrufern der Show während der grausamen Nacht, indem sie eine Vielzahl von Gesprächsoptionen nutzen und sorgfältig Hinweise und Informationen entschlüsseln, die ihnen helfen können, ihr grausames Ende zu verhindern.

Ein Highlight des Spiels ist der Soundtrack, der von den Melodien des Jahrzehnts inspiriert wurde und die Atmosphäre unterstreicht. In Killer Frequency kommt der Tod schneller als man denkt und man kann sich nie sicher fühlen. Es liegt also an euch, Forrest dabei zu helfen, das Blutbad zu verhindern, die wahre Identität des Killers aufzudecken und die Grooves bis zum Morgengrauen am Laufen zu halten.

Zum heutigen Release zeigt man auch hier den offiziellen Launch-Trailer.