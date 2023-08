Killing Floor 3 Entwicklung steht erst am Anfang

Killing Floor 3 spielt 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2. Der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee hervorgebracht: eine gehorsame Horde biotechnologisch hergestellter Monstrositäten namens Zeds. Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Schöpfungen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die rebellische Schurkengruppe namens Nightfall.

„Das ist etwas, was wir zum jetzigen Zeitpunkt weiter erforschen wollen. Wir berfinden uns noch in einem frühen Entwicklungsstadium und arbeiten daher noch an unserem Monetarisierungsplan“.

In einem anschließenden Interview verriet, dass die Entwicklung von Killing Floor 3 erst am Anfang steht und der Release somit auf sich warten lässt. Dafür weiß man aber schon, in welche Richtung man bei der Monetarisierung abzielt, die über Mikrotransaktionen stattfinden soll. Eine Pay-2-Win-Mechanik wird es aber nicht geben.

