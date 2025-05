Killing Floor 3 erscheint im Juli – Das Schlachtfest geht in die nächste Runde

Die Zeds sind zurück – und sie sind wütender, hässlicher und tödlicher als je zuvor. Tripwire Interactive hat endlich das neue Veröffentlichungsdatum für Killing Floor 3 bekannt gegeben: Am 24. Juli 2025 geht der blutige Überlebenskampf weltweit auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S los. Nach einer zuvor angekündigten Verschiebung dürfen Fans nun aufatmen – das Massaker kann beginnen.

Doch was hat Tripwire in der Zwischenzeit gemacht? Offenbar nicht nur Kaffee getrunken. Das Studio nutzte die zusätzliche Entwicklungszeit laut Creative Director Bryan Wynia gezielt, um auf das Feedback der Community einzugehen – eine Aussage, die man heutzutage häufiger hört, aber selten so konkret mit Leben gefüllt wird. Regelmäßige Dev-Updates zu Design, UI, Animationen und mehr haben die Wartezeit für Fans zumindest visuell versüßt.

Blut, Biotech und böse Konzerne

Die Handlung von Killing Floor 3 setzt rund 70 Jahre nach Teil 2 ein. Die Erde? Ein Schlachtfeld. Die Menschheit? Wieder einmal kurz vorm Untergang. Schuld daran ist – wie könnte es anders sein – ein Megakonzern: Horzine. Dessen neueste Kreation ist eine biotechnische Albtraumarmee namens „Zeds“, die brav und ohne nachzufragen alles vernichtet, was atmet. Die letzte Hoffnung: Nightfall, eine Rebellengruppe mit ordentlich Feuerkraft und dem Willen, die Apokalypse in Schach zu halten.

Spieler schlüpfen in die Rolle dieser Nightfall-Spezialisten und treten in typischer Koop-Manier mit bis zu fünf Mitstreitern gegen die Monstrositäten an. Das Ziel: Überleben. Und dabei möglichst viele Gliedmaßen hinter sich lassen – am besten nicht die eigenen. Ein umfangreiches Fähigkeitensystem und ein ausbaufähiges Waffenarsenal sollen dafür sorgen, dass auch Veteranen der Reihe auf ihre Kosten kommen.

Was Spieler in Zukunft erwartet

Tripwire verspricht einen kontinuierlichen Strom an Updates, neuen Features und Inhalten – ein ambitioniertes Vorhaben, das Fans hoffen lässt, dass Killing Floor 3 mehr wird als nur ein grafisch aufpoliertes Nostalgieprodukt. Bleibt zu hoffen, dass die Veröffentlichung im Juli nicht nur einen Blutrausch, sondern auch spielerische Tiefe liefert.