Killing Floor 3: Operation Deep Freeze bringt Alpha-Scavenger und höheres Spieltempo

Tripwire Interactive hat das dritte saisonale Update „Operation: Deep Freeze“ für Killing Floor 3 veröffentlicht. Neben einer neuen Map in der Antarktis und dem Specialist Masterson III liefert der Patch signifikante Anpassungen am Pacing der Kämpfe.

Mit dem kostenlosen Content-Update reagiert der Entwickler auf Feedback zur Dynamik. Die „Combat Pace“-Anpassungen senken die Gesundheit der Zeds, erhöhen im Gegenzug jedoch deren Schaden und die Spawn-Raten. Ziel ist es, die Letalität und Geschwindigkeit wieder näher an das Niveau von Killing Floor 2 zu bringen.

Neue Bedrohungen und mechanische Erweiterungen

Das Herzstück des Updates ist die Karte „Antarctic Base“, eine verlassene Forschungsstation. Hier treffen Spieler auf den neuen Zed-Typus „Scavenger“, der in Rudeln jagt und verwundete Ziele priorisiert. Mit dem „Alpha Scavenger“ führt Tripwire zudem den ersten neuen Boss ein. Dieser zeichnet sich durch regenerative Fähigkeiten aus, die er durch das Fressen eigener Artgenossen aktiviert.

Auf Seiten der Ausrüstung wird das Arsenal um das Tekko-Kagi (Ninja-Klauen für den Nahkampf) und die M-97 Trench Gun (Firebug) erweitert. Letztere nutzt standardmäßig Brandmunition und unterstützt Slam-Firing. Technisch interessant: Das Update führt die erste Phase des Dual-Wielding-Systems ein. Die Pistolen „Bloodhound P330“ und „Krait“ können nun beidhändig geführt werden – ein Vorbote auf die kommende Gunslinger-Klasse.

Specialist-Rückkehr und Missionsstruktur

Mit Masterson III kehrt in „Killing Floor 3“ ein bekannter Name in das Franchise zurück. Der ehemalige Horzine-Sicherheitschef agiert jetzt als Söldner für Nightfall. Für Spieler, die längere Sessions bevorzugen, wurde die Option „Long Duration“ implementiert. Diese streckt die Missionen auf zehn Wellen plus Bosskampf. Parallel dazu startet der dritte Supply Pass, der unter anderem einen Comic-Reader für zusätzliche Lore-Inhalte freischaltet.

Die Anpassungen am Kampfsystem sind ein notwendiger Schritt, um die spielerische Identität der Serie zu wahren, während das Dual-Wielding-System die technische Basis für spezialisierte Klassen legt.

Das Update ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.