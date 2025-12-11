Killzone kehrt zurück – Helldivers 2 holt Kult-Set als Legendary Warbond zurück

Arrowhead macht ernst und bringt das Killzone-Crossover in Helldivers 2 dauerhaft zurück. Was früher ein zeitlich begrenzter Shop-Drop war, wird jetzt als Legendary Warbond neu aufgelegt, inklusive überarbeitetem Pricing und zusätzlichen Inhalten.

Für viele Fans ist das die erste echte Rückkehr des PlayStation-Klassikers seit Jahren, auch wenn es nur kosmetisch passiert. Trotzdem lebt die Marke, und das auf eine interessante Weise.

Was im Killzone-Warbond steckt

Das Paket kostet 1500 Super Credits und kombiniert bekannte Killzone-Ausrüstung mit frischem Material, das es damals noch nicht gab. Spieler, die bereits einzelne Killzone-Items 2024 gekauft oder als Geschenk erhalten haben, profitieren dieses Mal besonders. Wer bezahlt hat, bekommt den gesamten Warbond kostenlos freigeschaltet, ohne Meda­l­abzug. Wer nur die Gratis-Items besitzt, zahlt den regulären Preis, bekommt aber zumindest diese Teile automatisch medal-free.

Der Warbond enthält drei ikonische Waffen, die sich klar an der Stilrichtung von Killzone orientieren: ein massives Sturmgewehr mit Trommelmagazin, ein frontlastiges SMG mit hoher Kadenz und ein präziser Plasmabeschleuniger, der seine Stärken auf mittlere Distanz ausspielt. Ergänzt wird das Ganze durch zwei Rüstungen samt Capes, deren gemeinsames Passiv „Acclimated“ Umweltschaden drastisch reduziert, ein willkommenes Upgrade für chaotische Bio-Planeten.

Killzone-Design in Helldivers 2: Das legendäre Warbond kehrt mit neuen Items zurück.

Patterns und kosmetische Feinarbeit

Ganz neu sind die Extrasolar-Ash-Patterns für Exosuits, Fahrzeuge und Dropships. Sie erweitern den Stil des Warbonds sinnvoll, ohne sich wie Füllmaterial anzufühlen. Optisch bewegt sich das Set zwischen klassischem Killzone-Look und dem dreckigen Helldivers-Charme, nicht spektakulär, aber stimmig.

Man sollte nicht mehr hineininterpretieren, als da ist: Das Warbond ist kein Hinweis auf ein neues Killzone-Spiel. Aber es zeigt, dass Guerrilla die Marke nicht verstauben lässt. Und Helldivers 2 ist aktuell einer der wenigen Sony-Titel, die solche Nostalgie-Crossovers glaubwürdig tragen können.

Das Killzone-Warbond ist somit ein sinnvolles Upgrade, fair bepreist und bietet echten Mehrwert für Bestandskäufer. Kein Games-Industry-Wunder, aber ein starker Service-Move und ein kleines Lebenszeichen einer Serie, die viele Spieler vermissen.

Ab dem 18. Dezember wird die Community wieder mit rot leuchtenden Visieren über die Schlachtfelder stapfen – und das ist ein gutes Gefühl.