Killzone-Komponist träumt von Remaster-Trilogie und weckt Hoffnungen

Die Killzone-Reihe war ein markantes Aushängeschild für die PlayStation und galt lange als einer der stärksten Konkurrenten zu Microsofts Halo. Mit ihrer düsteren Atmosphäre und packenden Shooter-Action begeisterte sie eine treue Fangemeinde. Doch nach dem Starttitel Killzone: Shadow Fall für die PS4 hat die Serie eine längere Pause eingelegt. Die Hoffnung vieler Fans auf ein Remaster, Remake oder gar ein neues Spiel bleibt jedoch bestehen. In einem Interview äußerte sich nun der Komponist der Musik für Killzone, Joris de Man, zu dieser Hoffnung und sprach dabei sowohl Wünsche als auch Bedenken an.

Ein Wunsch nach der Rückkehr: Killzone als Remaster?

Joris de Man, der für die ikonischen Klänge von Killzone verantwortlich ist, sprach in einem Interview mit VideoGamer über die Zukunft der Reihe. Der Anlass war die PlayStation: The Concert Tour, bei der die Musik aus bekannten PlayStation-Titeln wie Horizon und The Last of Us live präsentiert wurde. Auf die Frage, ob es eine Rückkehr der beliebten Serie geben könnte, äußerte de Man zunächst einen vorsichtigen Optimismus: „Ich weiß, dass es dafür Petitionen gab. Ich hoffe, dass es irgendwann passiert, denn ich halte die Killzone-Reihe für ein sehr ikonisches Franchise.“ Doch während seine Worte auf eine gewisse Sehnsucht nach einer Wiederbelebung hindeuten, ist er sich auch der Herausforderungen bewusst.

De Man erklärte, dass ein Remaster der ursprünglichen Trilogie eine äußerst interessante Möglichkeit wäre, die Killzone-Spiele auf moderne Konsolen zu bringen. Die Spiele sind zwar über PlayStation Plus-Streaming verfügbar, bieten jedoch nicht die Qualität, die man heute erwarten würde – vor allem in Bezug auf Auflösung, Bildrate und Eingabeverzögerung. Ein Remaster würde den Spielern ermöglichen, die Klassiker in einer zeitgemäßen Form zu erleben und dabei das ursprüngliche Erlebnis ohne Einschränkungen zu genießen. „Ich denke, ein Remaster wäre durchaus erfolgreich“, so de Man. Die Popularität von Sammlungen wie der Uncharted: Legacy of Thieves Collection zeigt, dass die Nachfrage nach aufpolierten Versionen älterer Titel nach wie vor hoch ist.

Ein neues Killzone – eine riskante Idee?

Während die Vorstellung eines Remasters vielversprechend klingt, hegt de Man Zweifel, ob ein völlig neues Killzone-Spiel die gleiche Resonanz finden würde wie früher. „Ich weiß nicht, ob ein neues Spiel denselben Erfolg haben würde. Die Menschen haben sich vielleicht weiterentwickelt und suchen heute nach etwas anderem“, sagte der Komponist. In den letzten Jahren hat sich die Spielelandschaft enorm verändert. Spieler sind heutzutage möglicherweise an schnellere, actionorientiertere Shooter gewöhnt, die weniger auf die komplexe, düstere Erzählweise und die tiefgründige Atmosphäre der Killzone-Reihe setzen.

De Man glaubt, dass die modernen Spieler vielleicht ein weniger ernstes und schnelleres Erlebnis bevorzugen – ganz im Gegensatz zu der eher gravitätischen und düsteren Welt von Killzone. Vielleicht seien die Erwartungen einfach nicht mehr mit der ursprünglichen Ausrichtung des Spiels vereinbar. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Spieler eher nach etwas Lockerem und Schnellem suchen“, so de Man weiter. In dieser Hinsicht könnte es schwierig werden, ein neues Spiel zu schaffen, das den Geist der alten Reihe aufgreift und gleichzeitig moderne Ansprüche erfüllt.

Der wahre Wert von Killzone: Ein Teil der PlayStation-Geschichte

Unabhängig davon, ob ein Remaster oder ein neues Spiel das Licht der Welt erblicken wird, bleibt Killzone ein wichtiger Bestandteil der PlayStation-Geschichte. Die Reihe hat nicht nur durch ihre technischen Innovationen, sondern auch durch ihre eindrucksvolle Welt und die atmosphärische Erzählweise Maßstäbe gesetzt. Auch wenn ein neues Spiel ausbleiben sollte, lebt die Killzone-Erfahrung auf eine gewisse Weise weiter – nicht nur in den Herzen der alten Fans, sondern auch in modernen Anklängen, wie sie etwa in Spielen wie Astro Bot zu finden sind, die liebevolle Hommagen an die PlayStation-Geschichte darstellen.

Vielleicht ist es gerade die Nostalgie, die eine Remaster-Sammlung der ursprünglichen Killzone-Trilogie so verlockend macht. Ein solcher Schritt würde es sowohl alten als auch neuen Spielern ermöglichen, die Klassiker in ihrem vollen Glanz zu erleben und so das Erbe von Killzone weiter am Leben zu erhalten. Auch wenn die Chancen auf ein neues Spiel vielleicht nicht die besten sind, bleibt das Potenzial für eine Rückkehr der Serie als Remaster nicht nur bestehen, sondern könnte tatsächlich den Weg ebnen für eine neue Wertschätzung dieser einst großartigen Marke.

Hoffnungen weckte zuletzt die Kooperation zwischen Sony und People Can Fly, die offenbar eine bestehende Marke von PlayStation zurückbringen wollen. Im Gespräch sind unter anderem Killzone oder Socom.