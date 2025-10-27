Killzone und die Ironie – Wenn aus dem Halo-Killer plötzlich der Gastspieler wird

Halo. Auf der PS5. Ganz ehrlich: Allein beim Lesen dieses Satzes musste ich kurz schlucken. Das klingt nach einem Aprilscherz, den jemand mit einem halben Jahr Verspätung losgetreten hat. Aber es ist wahr: Der Master Chief schaut bald wirklich auf Sonys Konsole vorbei. Und das Internet? Nun, das hat sich kollektiv in eine einzige große, fassungslose Kommentarspalte verwandelt.

Ein Kommentar auf X fasst die Stimmung mit beißendem Galgenhumor zusammen, und hat dafür über 57.000 Likes kassiert, mehr als Microsofts Original-Ankündigung: „Mir wird gerade klar, dass Halo offiziell vor der originalen Killzone-Trilogie auf die PS5 kommt.“

Das ist mehr als nur ein Meme; das ist ein Schlaglicht auf die aktuelle Zeitenwende. Die Sony-Hardliner sind stinksauer, die Xbox-Fans amüsieren sich königlich, und irgendwo in Redmond klirren die Sektgläser.

„Sony: Hier ist noch ein Last of Us-Remaster.“

Die Threads auf X gleichen einem digitalen Notfallprotokoll für enttäuschte Fans. Einer tippt frustriert: „Traurig, dass Killzone und Resistance von Sony so komplett vergessen wurden. Einfach auf der Wartebank verrottet…“ Ein anderer legt den Finger nur noch tiefer in die Wunde: „Sony wird das hören und sagen: ‚Wir haben euch verstanden. Hier ist noch ein Last of Us-Remaster.'“

Autsch. Das tut weh.

Die Botschaft ist klar und emotional: Killzone ist nicht bei den Fans, sondern bei Sony selbst in Vergessenheit geraten. „Killzone ist sträflich unterschätzt und hätte seine Anerkennung verdient“, kommentiert ein Spieler. Viele fragen sich: „Warum können die nicht einfach Killzone neu auflegen oder wenigstens eine Collection bringen?“

Eine berechtigte Frage. Killzone 2 gilt vielen bis heute als einer der besten Shooter seiner Ära. Man denke nur an das unfassbare Gefühl, als man in der ersten Mission durch Helghan marschierte – ein Gänsehaut-Moment, der sich eingebrannt hat. Doch während Microsoft seine Marken (Halo, Gears) endlos recycelt, remastered und im Game Pass vergoldet, setzt Sony lieber auf die sicheren Wetten wie Horizon oder eben The Last of Us.

„Ich mochte Killzone viel mehr als Halo oder Gears of War. Ich verstehe einfach nicht, warum Sony diesen einfachen Remake-Weg nicht geht“, seufzt ein nostalgischer Fan. Tja, vielleicht hat Sony inzwischen einfach mehr Lust auf „Oscarreife Dramen mit Quick-Time-Events“ als auf kompromisslose Shooter-Power.

realizing that Halo is officially coming to PS5 before the original Killzone trilogy https://t.co/RO28j6r3f6 pic.twitter.com/Exwk1bBxAO — Radec (@realradec) October 24, 2025

Der Jäger wurde zur Beute

„Halo hat alle seine Killer überlebt – im Guten wie im Schlechten“, schreibt ein User trocken. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Resistance? Geschichte. Killzone? Abgemeldet. Halo? Lebt, kommt auf die PS5 und bringt sogar Trophäen-Support mit.

Klar, Killzone Liberation kam mal via PlayStation Plus Premium. Das ist aber so, als würde man sagen: „Wir haben ja schon Half-Life – auf der PSP.“ Ein anderer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Der Halo-Konkurrent kommt nicht. Jetzt kommt Halo eben zu dir.“

Genau das ist passiert. Und es sagt mehr über Sonys aktuelle Strategie aus, als jede Hochglanz-Präsentation es könnte: Lieber fremde Blockbuster reinholen, als die eigenen alten Helden wiederbeleben. Halo, du hast gewonnen. Willkommen bei Sony, du musstest nicht einmal kämpfen, um zu siegen.

Was bleibt, ist die totale Ironie. Dass Halo auf der PS5 landet, bevor Sony seine eigenen Shooter-Legenden zurückbringt, ist mehr als kurios. Es ist sinnbildlich dafür, wie sehr sich Sonys Selbstverständnis gewandelt hat: weg von der stolzen Exklusivmarke, hin zum offenen Ökosystem.

„Schon verrückt, wie Halo da einfach den Thron usurpiert“, heißt es irgendwo. Ja, verrückt trifft es. Und irgendwo in Amsterdam bei Guerrilla Games blickt man auf die Horizon-Verkaufszahlen und tut so, als hätte die Killzone-Reihe nie existiert.

Halo auf der PS5 ist kein Witz, sondern ein echter Game-Changer. Die Marke, die einst das Gesicht des Konsolenkriegs bestimmte, hat die Grenze überschritten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und während Microsoft im Stillen lächelt, wirkt Sony ein bisschen so, als hätte es vergessen, wer es einmal war.