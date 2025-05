Kingdom Come: Deliverance 2 – DLC „Tödliche Pinsel“ mit Termin und Patch 1.3

Kingdom Come: Deliverance 2 ist alles andere als abgeschlossen – im Gegenteil, es lebt, atmet und gedeiht. Der mittelalterliche Rollenspielhit bekommt mit „Tödliche Pinsel“ (Brushes With Death) am 15. Mai 2025 seinen ersten großen DLC, und zwar gleichzeitig auf PC sowie PS5 und Xbox Series X|S. Das gab Entwickler Warhorse nun offiziell bekannt.

Das steckt im DLC „Tödliche Pinsel“

Und was steckt drin im neuen Add-on? Zunächst einmal eine ganz neue Storyline: Protagonist Heinrich verschlägt es auf die malerische, aber geheimnisvolle Burg Trosky, wo er einem kauzigen Künstler unter die Arme greift. Was als Suche nach Inspiration beginnt, entwickelt sich schnell zu einer unheimlichen Begegnung mit Sagen, Aberglauben und der dunkleren Seite der Kunst. Der neue Storybogen verspricht erneut das, was Kingdom Come am besten kann: glaubhafte Figuren, historische Tiefe – und eine Prise Wahnsinn.

Ein echtes Highlight ist das neue Feature „Schilder bemalen“: Endlich dürfen Spieler ihre eigenen Wappen entwerfen – mit freischaltbaren Symbolen, Farben und Mustern. Von traditionellen Leipa-Zweigen bis hin zur berüchtigten „Arschtrompete“ ist alles dabei. Kreativität trifft auf Mittelalter-Realismus – ein kleiner, aber genialer Schritt in Richtung Personalisierung.

Patch 1.3 bringt Pferderennen für alle – und noch mehr Erweiterungen in Sicht

Gleichzeitig erscheint Patch 1.3, der nicht nur Bugs beseitigt, sondern auch kostenlose Pferderennen für alle Spieler einführt – unabhängig vom DLC-Besitz. Die Rennen setzen nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf Können: Wer etwa mit Pfeil und Bogen vom Sattel trifft, kann sich über stolze Siegprämien freuen.

Und das ist erst der Anfang. Zwei weitere Erweiterungen sollen noch 2025 folgen: „Vermächtnis der Schmiede“ schickt Heinrich zurück ans Feuer, wo er eine zerstörte Schmiede wiederaufbauen muss. „Mysteria Ecclesiae“ führt ihn schließlich in das monumentale Kloster Sedletz, das von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht wird. Warhorse hat bereits angekündigt, dass mit diesen drei DLCs die Geschichte von Kingdom Come 2 abgeschlossen sein soll – bevor es 2026 mit einem neuen Projekt weitergeht.

Wer dachte, nach dem Hauptspiel sei Schluss, der irrt gewaltig. Das Mittelalter lebt – und es malt jetzt sogar.