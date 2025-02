Kingdom Come: Deliverance 2 – Ein PS5 Pro-Vorzeigetitel?

Die Wartezeit ist fast vorbei: In weniger als 24 Stunden können Spieler endlich Kingdom Come: Deliverance 2 in die Hände bekommen. Warhorse Studios hat jahrelang an der Fortsetzung des gefeierten Mittelalter-Rollenspiels gearbeitet und will mit diesem ambitionierten Open-World-Abenteuer wieder ins Rampenlicht treten. Doch während das erste Spiel wegen technischer Schwächen oft kritisiert wurde, stellt sich nun die Frage: Kann die Fortsetzung auf der PS5 Pro wirklich glänzen? Digital Foundry hat die Antwort – und die fällt überraschend deutlich aus.

Die technische Vergangenheit: Von 900p zu 4K?

Als Kingdom Come: Deliverance 2018 erschien, war die technische Umsetzung eher durchwachsen. Auf PS4 und Xbox One kämpfte das Spiel mit 900p-Auflösung und schwankenden 20 bis 30 FPS. Die Xbox One X bot zwar stabile 30 FPS, doch selbst auf den neuen Konsolen wurde das Spiel später nur mit 1080p und 30 FPS (PS5) bzw. 1440p mit der gleichen Framerate (Xbox Series X) betrieben. Für ein Spiel, das auf Immersion und Realismus setzt, war das ein klarer Schwachpunkt.

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 sollen diese Probleme nun der Vergangenheit angehören. Laut Digital Foundry liefert die CryEngine auf den aktuellen Konsolen eine deutlich bessere Performance – besonders auf der PS5 Pro.

PS5 Pro holt das Maximum heraus

Laut den Tests von Digital Foundry sieht die Performance von Kingdom Come: Deliverance 2 auf den verschiedenen Konsolen folgendermaßen aus:

PS5 & Xbox Series X : 1080p nativ, hochskaliert auf 1440p via FSR 2.1, mit VRR über 60 FPS

: 1080p nativ, hochskaliert auf 1440p via FSR 2.1, mit VRR über 60 FPS PS5 Pro : 1296p nativ, hochskaliert auf 4K via PSSR, stabile 60 FPS

: 1296p nativ, hochskaliert auf 4K via PSSR, stabile 60 FPS Xbox Series S: 1080p, 30 FPS

Besonders die PS5 Pro profitiert dabei von der PSSR-Technologie (PlayStation Spectral Super Resolution), die eine beeindruckende Skalierung ermöglicht. Laut Digital Foundry handelt es sich dabei um ein „technisches Wunderwerk“, das zeigt, wie viel Potenzial in der CryEngine steckt. Neben der hohen Auflösung bietet der Fidelity-Modus zudem verbesserte Schattenqualität und größere Zeichendistanzen.

Kingdom Come: Deliverance 2 scheint auf den aktuellen Konsolen endlich die Leistung zu bringen, die Fans sich erhofft haben. Während alle Versionen solide laufen, setzt die PS5 Pro mit ihrer hohen Framerate und nativen Auflösung noch einen drauf. Wer das beste Erlebnis will, sollte also zur PS5 Pro-Variante greifen – aber egal, auf welcher Plattform, das Mittelalter-Rollenspiel dürfte technisch diesmal überzeugen.