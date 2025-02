Kingdom Come: Deliverance 2 Reviews – Der erste große Hit in diesem Jahr?

Warhorse Studios hat es wieder getan! Mit Kingdom Come: Deliverance 2 scheinen sie den ersten echten Blockbuster des Jahres abgeliefert zu haben. Die ersten Reviews überschlagen sich vor Lob – doch nicht jeder ist gleichermaßen begeistert.

Die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils setzt die Geschichte um Heinrich fort und entführt Spieler erneut ins raue Böhmen des 15. Jahrhunderts. Die Entwickler versprechen eine noch größere offene Welt, ein verfeinertes Kampfsystem und tiefere Rollenspielelemente. Alles also, was man von einer echten Mittelalter-Simulation erwartet – inklusive der knallharten Lernkurve.

Das sagen die Kritiker

Ein Blick auf Metacritic zeigt eine starke Gesamtwertung von 87, was für ein historisches RPG alles andere als selbstverständlich ist. Doch was genau macht Kingdom Come: Deliverance 2 so besonders?

Gamerliner feiert das Spiel als „fantastisches mittelalterliches RPG-Erlebnis“ mit einer „dynamischen Welt voller Aktivitäten und Nebenquests“. Besonders das Kampfsystem und die optischen Verbesserungen werden gelobt. „Die Hauptquest hat einige langsame Momente, doch die Charakterentwicklung und die überraschenden Wendungen sorgen für ein intensives Erlebnis“, heißt es dort. Wer Rollenspiele oder das Mittelalter liebt, solle unbedingt zugreifen.

Auch bei COG ist man beeindruckt, merkt aber an, dass das Spiel nicht jedem gefallen dürfte: „Kingdom Come: Deliverance 2 will sowohl eine epische Geschichte erzählen als auch ein Hardcore-Mittelalter-Simulator sein. Diese beiden Ambitionen kollidieren manchmal, wenn man einfach nur vorankommen will. Doch die Welt, die Kämpfe und die Begegnungen sind so fesselnd, dass man sich dem Spiel kaum entziehen kann.“

Nicht für jedermann

Nicht alle Kritiker sind so euphorisch. GamersHub etwa sieht das Spiel kritisch: „Kingdom Come: Deliverance 2 verlangt von seinen Spielern Geduld und Hingabe. Wer sich darauf einlässt, wird belohnt – doch für viele ist der Weg dorthin einfach zu mühsam. Die Spielmechaniken sind unnötig aufgebläht, was oft mehr frustriert als fasziniert.“

Trotz vereinzelter Kritikpunkte zeichnet sich Kingdom Come: Deliverance 2 als eines der ambitioniertesten RPGs des Jahres ab. Dies wird vom aktuellen Metascore unterstrichen, der bei 91 liegt. Fans des ersten Teils und Liebhaber historischer Rollenspiele können bedenkenlos zuschlagen. Wer jedoch eine unkomplizierte Erfahrung sucht, könnte sich an der anspruchsvollen Spielweise stören. Unterm Strich bleibt: Ein echter RPG-Hit – aber sicher nicht für jeden!