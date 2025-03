Kingdom Come: Deliverance 2 – Update 1.2 bringt über 1000 Fixes und mehr

Insgesamt stellt das Update 1.2 einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ dar. Die Kombination aus neuen Inhalten, technischen Optimierungen und der Unterstützung durch die Community durch Modding-Tools zeigt das Engagement der Entwickler, ein immersives und stetig verbessertes Spielerlebnis zu bieten.

Ein weiterer praktischer Zusatz ist der Schnellreisepunkt bei der Kräuterfrau Bozhena. Dies erleichtert den Zugang zu ihren Diensten, ohne lange Wege durch den Wald in Kauf nehmen zu müssen. Für Spieler, die den schleichenden Ansatz bevorzugen, wurde das Stealth-System und die zugehörige Ausrüstung überarbeitet. Neue Gegenstände unterstützen nun einen heimlicheren Spielstil, was das Schleichen effektiver und lohnender macht.

Eine der auffälligsten Ergänzungen ist die Einführung von Barbieren in der Spielwelt. Spieler können nun Heinrichs Erscheinungsbild durch verschiedene Frisuren und Bartstile individuell anpassen. Diese kosmetischen Änderungen wirken sich nicht nur optisch aus, sondern erhöhen auch das Charisma des Charakters. Barbiere sind in den Städten Zhelejov und Kuttenberg zu finden.

