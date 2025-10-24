Kingdom Come: Deliverance II erhält finale Story-Erweiterung „Mysteria Ecclesiae“

Warhorse Studios und Deep Silver haben heute die finale Story-Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance II angekündigt. „Mysteria Ecclesiae“ versetzt Spieler direkt ins Herz eines neuen Abenteuers: Im Kloster Sedletz muss Heinrich das Geheimnis hinter einer tödlichen Seuche aufdecken, die die Mönche und Bewohner bedroht.

Ein düsteres Geheimnis im Kloster Sedletz

In „Mysteria Ecclesiae“ übernimmt Heinrich die Rolle des Assistenten von Sigismund Albicus, einem angesehenen Heiler mit direkten Verbindungen zu König Wenzel. Die Spieler folgen Heinrich auf einer geheimen Mission innerhalb der Klostermauern, die schnell komplexer wird, als erwartet: Intrigen, rivalisierende Fraktionen und die rätselhafte Seuche stellen nicht nur Heinrich, sondern auch den Spieler vor immer neue Entscheidungen. Wer ist vertrauenswürdig, wer verfolgt eigene Ziele, und welche Folgen haben diese Entscheidungen auf den Verlauf der Geschichte?

Das Kloster Sedletz selbst ist ein vollkommen neuer Schauplatz. Historisch akkurat gestaltet, bietet es nicht nur optische Tiefe, sondern auch spielerische Herausforderungen. Spieler können neue Bereiche freischalten, Rätsel lösen und versteckte Geheimnisse aufdecken, vom alten Archiv bis zu den abgelegenen Krankensälen. Die düstere Atmosphäre unterstreicht die Bedrohung durch die Epidemie und verstärkt die Spannung in jeder Interaktion.

Neue Inhalte und Spieltiefe für Heinrich

Neben dem narrativen Fokus erweitert „Mysteria Ecclesiae“ auch Heinrichs Ausrüstung und Fähigkeiten. Ein neues Outfit, spezialisierte Waffen, Tränke und Bücher stehen bereit, um das Abenteuer abwechslungsreicher zu gestalten. Spieler, die den DLC durchspielen, werden nicht nur neue taktische Optionen erhalten, sondern auch mehr über Heinrichs Rolle innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft erfahren.

„Mysteria Ecclesiae“ wird zum Preis von 13,99 € angeboten. Besitzer der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition oder des Erweiterungspasses erhalten den DLC automatisch. Die Gold Edition beinhaltet das Hauptspiel, zusätzliche Ausrüstung und alle bisherigen Story-Erweiterungen, inklusive „Shields of Season Passing“.

Für Fans der Serie markiert dieser DLC nicht nur den Abschluss einer Epoche, sondern liefert gleichzeitig neue, detailreiche Einblicke in die Welt von Kingdom Come: Deliverance II. Die Frage bleibt: Wie sehr werden die Entscheidungen im Kloster Sedletz das Spielgefühl und Heinrichs Geschichte verändern?

Der DLC erscheint am 11. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series S/X und PC.