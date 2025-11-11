Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae führt Heinrich in tödliche Geheimnisse des Klosters

Heute erscheint die finale Story-Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance II. In Mysteria Ecclesiae reist Heinrich ins ehrwürdige Kloster Sedletz, um die Ursache einer rätselhaften Krankheit aufzudecken.

Was zunächst wie ein medizinisches Mysterium wirkt, entpuppt sich schnell als vielschichtige Verschwörung, die von aufgebrochenen Krypten bis zu patrouillierenden Deutschordensrittern reicht. Spieler müssen klug kombinieren und investigative Fähigkeiten, Alchemie und Stealth einsetzen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Neue Quests, Charaktere und Enden

Die neue Erweiterung liefert nicht nur frische Aufgaben, sondern auch neue Charaktere, die Heinrich auf seinem Weg begleiten, oder ihm im Weg stehen. Die Story bietet mehrere Enden, abhängig davon, wie geschickt Spieler Intrigen entwirren und Ressourcen einsetzen.

Ergänzend dazu gibt es neue Ausrüstung, darunter ein Outfit, neue Waffen, Tränke und Bücher, die das Repertoire erweitern und für taktische Vielfalt und Rollenspieltiefe sorgen. Wer Kingdom Come: Deliverance II bisher nur als Einzelabenteuer erlebt hat, bekommt hier ein wesentlich dichteres narratives Erlebnis, das sowohl investigativ als auch actionreich ist.

Royal Edition bündelt alles in einem Paket

Parallel zur Story-Erweiterung ist ab heute die Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition erhältlich. Sie vereint alle bisherigen Inhalte, Erweiterungen und Extras in einem Paket. Der Launch-Trailer zeigt dabei die enorme Bandbreite des Spiels, untermalt vom ikonischen Song „Made to Parade“ von Queens of the Stone Age.

Die Royal Edition richtet sich an Neueinsteiger, die gleich das volle mittelalterliche Abenteuer erleben wollen, und an Fans, die noch einmal in die filmische Welt von Kingdom Come: Deliverance II eintauchen möchten.

Für Spieler bedeutet Mysteria Ecclesiae nicht nur ein paar Stunden neuer Quests, es erweitert das ohnehin schon detailreiche Universum spürbar. Wie tief die Geheimnisse von Sedletz wirklich reichen und welche Entscheidungen Heinrich treffen muss, hängt davon ab, wie genau man hinschaut.