Kingdom Come: Deliverance II – Neue Story-Erweiterung ist jetzt verfügbar

Warhorse Studios und Deep Silver haben heute die nächste Story-Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht: Legacy of the Forge. Darin schlüpft Heinrich in die Rolle eines angehenden Schmiedemeisters und erhält die Chance, eine traditionsreiche Werkstatt in Kuttenberg wiederzubeleben – die gleiche, in der einst sein Adoptivvater Martin seine Lehre begann.

Die Geschichte führt tiefer in Heinrichs Vergangenheit und verknüpft sie mit dem Traum, die astronomische Uhr der Stadt zu reparieren. Um dieses ehrgeizige Projekt umzusetzen, muss Heinrich Martins alte Weggefährten zurückholen, allesamt Meister ihres Handwerks, deren Fähigkeiten für die Fertigstellung entscheidend sind. Spieler können sich auf rund 15 Stunden neuer Inhalte einstellen, inklusive Intrigen, Kameradschaft und einer guten Portion des Humors, der die Reihe seit jeher prägt.

Die Schmiede als Herzstück

Das zentrale Feature ist klar die Schmiede selbst, ein Wunsch vieler Fans, der nun endlich Realität wird. Hier dürfen Spieler nicht nur Waffen schmieden, sondern die Werkstatt auch als echtes Zuhause gestalten. Dank eines umfangreichen Anpassungssystems mit über 100 Millionen Kombinationsmöglichkeiten lässt sich die Schmiede individuell einrichten: vom schlichten Handwerksraum bis hin zu prunkvoll ausgestatteten Räumen. Möbel und Upgrades sind nicht bloß kosmetisch, manche verbessern Skills oder gewähren Boni, etwa schnellere Lernfortschritte durch bestimmte Betten.

Damit entwickelt sich Kingdom Come: Deliverance II weiter in Richtung Rollenspiel-Erlebnis, das nicht nur von Kämpfen und Quests lebt, sondern auch von der Bindung an die Spielwelt.

Patch 1.4 bringt wichtige Verbesserungen

Zeitgleich steht ab heute das kostenlose Update 1.4 für alle Spieler bereit. Mit an Bord sind Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit, ein erweiterter Fotomodus und ein adaptives HUD, das sich dynamisch an die Situation anpasst. Es sind keine spektakulären Features, aber genau solche Detailverbesserungen sorgen dafür, dass sich das Spiel im Alltag runder anfühlt.

Die Schmiede als personalisierbares Zuhause ist mehr als nur ein Gimmick, sie kann das Gefühl verstärken, wirklich Teil dieser mittelalterlichen Welt zu sein. Gleichzeitig zeigt sich, dass Warhorse Studios den Spagat zwischen neuen Features und erzählerischem Tiefgang weiterführen möchte. Bleibt die Frage: Wird Legacy of the Forge die Spieler eher durch die Story oder durch das kreative Schmieden binden?