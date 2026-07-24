Kingdom Come Salvation: Markeneintrag deutet auf Multiplayer-Ableger hin

Ein Markeneintrag beim europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) nennt den Namen des nächsten Projekts von Warhorse Studios: Kingdom Come Salvation. Die gewählte Nizza-Klassifizierung schließt Online-Matchmaking und Netzwerkelemente explizit ein.

Markeneintrag beim EUIPO sichert Namen und Netzwerkklauseln

Das Prager Entwicklerstudio Warhorse Studios lässt über dieselbe Kanzlei wie bei den Vorgängern eine neue Schutzmarke registrieren. Der Eintrag lautet auf den Namen „Kingdom Come Salvation“ inklusive der dazugehörigen Logo-Grafik. Warhorse liefert damit den sichtbaren Nachweis für das angekündigte Spin-off der Reihe. Das Studio schweigt offiziell.

Neben den üblichen Standard-Kategorien für Computerspiel-Software enthält der Registrierungsantrag spezifische Formulierungsklauseln für Vermittlungsdienste von Online-Spielen. Die Rede ist von Matching-Services, Netzwerk-Features und interaktiven Online-Diensten. Kein Zufall. Wer reine Einzelspieler-Titel anmeldet, spart sich diese juristischen Passagen.

Keine Fortsetzung für Henry, sondern ein fokussiertes Spin-off

Warhorse Studios bedient parallel zwei Großprojekte für Publisher Plaion. Neben einem Open-World-Rollenspiel im Herr der Ringe-Universum soll der Ableger der Böhmen-Saga vor März 2028 erscheinen. Ein vollwertiges „Kingdom Come 3“ ist Salvation damit nicht. Es ist ein Ableger.

Die Gerüchte über ein Koop- oder Multiplayer-Format innerhalb des Franchises existierten bereits seit der Ankündigung im Frühjahr. Der Trademark-Fund untermauert dieses Szenario nun mit juristischer Tinte. Das historische Setting im Böhmen des 15. Jahrhunderts bietet Raum für Söldner-Gefechte oder gemeinsame Erkundungen. Bislang blieb Warhorse bei kompromisslosen Solo-RPG-Systemen. Das könnte sich ändern.

Ein Trademark ist kein fertiges Spiel, sondern ein rechtlicher Pflock im Boden. Die Eintragung bestätigt die Existenz von „Kingdom Come Salvation“ und zeigt, dass Warhorse mit Netzwerkstrukturen plant. Wer reines Einzelspieler-Mittelalter erwartet, muss sich auf neue Experimente einstellen. Abwarten.