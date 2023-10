Kingdom Eighties – 80er Jahre Sommercamp-Story erscheint bald

„Der Sound, die Grafik, das Set, es scheint, als ob viel Arbeit in dieses Spiel gesteckt wurde, obwohl es auf der gleichen Grundlage wie die anderen Kingdom-Spiele aufbaut. Die Geschichte ist natürlich nicht die beste, aber sie lässt einen tief genug in das Spiel eintauchen, um dieses Meisterwerk weiterzuspielen. Diese 80er-Jahre-Atmosphäre verleiht diesem Spiel wirklich eine 10/10.“

Dieses Singleplayer-Adventure erinnert an die nostalgischen Tage im Zeltlager, mit dem Fahrrad ins Einkaufszentrum zu fahren und am Samstagmorgen im Pyjama vor dem Fernseher zu sitzen. Das ist der perfekte Weg, um sich eine letzte Dosis Sommerspaß zu gönnen, während die Gierigen ihren nächsten Angriff auf das Zeltlager vorbereiten – pünktlich zu Halloween.

Raw Fury veröffentlicht in diesem Oktober ihr 80er Jahre Sommercamp-Adventure Kingdom Eighties . Das Spiel ist eine stilvolle Liebeserklärung an die wunderbaren Tage des Sommercamps, des Radfahrens und des Abenteuers.

What do you think?