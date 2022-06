Square und die Entwickler von Kingdom Hearts 4 gewähren in einem aktuellen Interview ein paar Einblicke hinter die Produktion des neuesten Ablegers, die nicht unbedingt nur gute Neuigkeiten haben.

Darin verrät der Game Director, dass es bei den Welten einige Unterschiede zu den vorherigen Spielen geben wird und warum man hier und da einige Abstriche machen muss. Das betrifft insbesondere die Anzahl der Welten, die man wohl reduzieren wird.

Das hängt im Wesentlichen mit den gesteigerten Anforderungen an Grafik und Performance zusammen, die dementsprechend mehr Aufwand bei der Erstellung der Welten erfordern. Derzeit untersucht man, mit welchem Ansatz man hier herangehen kann.

„Was die grafischen Qualitäten angeht – da die Spezifikationen mit jedem neuen Titel wirklich gestiegen sind und wir in Bezug auf die Grafik so viel mehr tun können, begrenzt dies gewissermaßen die Anzahl der Welten, die wir erschaffen können. Derzeit überlegen wir, wie wir das angehen, aber es wird Disney-Welten in Kingdom Hearts 4 geben.“

GameInformer