Featured

Kingdom Hearts 4 hat ein Release: Disney zeigt Gameplay, Anime-Serie und Coco-Welt

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
3 Min Read
Keine Kommentare

Disney & Square Enix zeigen Kingdom Hearts 4 mit Pixar Coco-Welt. Release Ende 2027 auch für Switch 2 bestätigt, dazu kommt eine Anime-Serie.

Kingdom Hearts 4 Release

Disney und Square Enix haben auf der D23 in Kalifornien Nägel mit Köpfen gemacht: Kingdom Hearts 4 erscheint Ende 2027 und bekommt einen direkten Ableger als Anime-Serie auf Disney+. Zudem gibt es heute neue Eindrücke.

Nach jahrelanger Funkstille und dem ersten Gameplay-Lebenszeichen diesen Sommer gibt es endlich feste Fakten zur Zukunft der Reihe. Das gezeigte Material von der D23 bringt nicht nur frische Spielszenen, sondern steckt den Rahmen für die kommenden Jahre ab.

Anime-Serie und Pixar-Debüt

Die angekündigte Anime-Serie entsteht in direkter Zusammenarbeit mit Serien-Schöpfer Tetsuya Nomura und dem Team von Square Enix. Sie soll sowohl auf Disney+ als auch im Disney Channel laufen. Details zur Handlung fehlen noch, aber der Stil orientiert sich eng an der Hauptreihe.

„Bereit für ein neues Abenteuer? Eine originelle ‚Kingdom Hearts‘-Anime-Serie, die von der beliebten Videospielreihe inspiriert ist, erscheint in Kürze“, teilte das Unternehmen mit.

Im Spiel selbst geht es nach Quadratum dieses Mal in eine vollkommen neue Disney-Welt: Pixar’s Coco feiert seinen Einstand. Erste Szenen zeigen Sora im passenden Look an der Seite von Miguel und Héctor im Reich der Toten, inklusive neuem Keyblade und Kämpfen gegen Herzlose.

More Read

kingdom hearts 4 teaser
Kingdom Hearts auf der D23: Bekommen wir endlich neue Infos zu Kingdom Hearts 4?
Final Fantasy Vii Revelation Story
Final Fantasy VII Revelation: Square Enix drosselt die Erwartungen für 2027
Final Fantasy Vii Revelation Story
Final Fantasy 7 Revelation: Neues Gameplay auf der Gamescom ONL bestätigt

Das frisch gezeigte Material macht sofort klar, wie mächtig dieser Crossover-Stil wieder zündet. Sora trifft im Totenreich auf Miguel und Héctor, bekommt ein komplett angepasstes Keyblade-Design verpasst und prügelt sich im gewohnten Action-Gewand durch die bunten Straßen.

Das Thema des Vergessens und des „finalen Todes“ schlägt genau die düstere, melancholische Kerbe, die Fans an der Hauptreihe so lieben. Disney liefert nicht nur Kulisse. Sie nutzen die eigentliche Lore des Films für die Story. Passt wie angegossen.

Release Ende 2027 & Switch 2

Der wichtigste Fakt für alle Wartenden: „Kingdom Hearts 4“ ist offiziell für Ende 2027 angesetzt und damit ein potenzieller Next-Gen-Release auf dem Tisch. Wichtig für Nintendo-Fans: Das Action-RPG erscheint ab Tag 1 auch für die Nintendo Switch 2.

Das Ende 2027 gesetzte Zeitfenster gibt endlich Orientierung. Die Integration von Coco passt atmosphärisch perfekt in das Universum. Ob die Anime-Serie spielerisch relevant wird oder nur Beiwerk ist, muss sich zeigen.

Packt euch die Coco-Welt spielerisch oder hättet ihr lieber klassische Disney-Klassiker im Spiel gesehen?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Mafia: The Omerta Collection bringt 60-FPS-Upgrade auf Konsolen

Mafia: The Omerta Collection bringt alle vier Teile auf PS5, Xbox Series…

19 Kommentare

GTA 6: Netflix-Seite deutet auf dreiteilige Videoserie hin

Das GTA 6 Gameplay auf Netflix am 27. August erscheint womöglich in…

Keine Kommentare

Mafia 1 Remake: Das 60-FPS-Upgrade hat einen gewaltigen Haken für PlayStation Plus-User

Mafia: Definitive Edition läuft auf der PS5 endlich mit 60 FPS. 2K…

4 Kommentare

You Might Also Like