Kingdom Hearts 4 hat ein Release: Disney zeigt Gameplay, Anime-Serie und Coco-Welt

Disney und Square Enix haben auf der D23 in Kalifornien Nägel mit Köpfen gemacht: Kingdom Hearts 4 erscheint Ende 2027 und bekommt einen direkten Ableger als Anime-Serie auf Disney+. Zudem gibt es heute neue Eindrücke.

Nach jahrelanger Funkstille und dem ersten Gameplay-Lebenszeichen diesen Sommer gibt es endlich feste Fakten zur Zukunft der Reihe. Das gezeigte Material von der D23 bringt nicht nur frische Spielszenen, sondern steckt den Rahmen für die kommenden Jahre ab.

Anime-Serie und Pixar-Debüt

Die angekündigte Anime-Serie entsteht in direkter Zusammenarbeit mit Serien-Schöpfer Tetsuya Nomura und dem Team von Square Enix. Sie soll sowohl auf Disney+ als auch im Disney Channel laufen. Details zur Handlung fehlen noch, aber der Stil orientiert sich eng an der Hauptreihe.

„Bereit für ein neues Abenteuer? Eine originelle ‚Kingdom Hearts‘-Anime-Serie, die von der beliebten Videospielreihe inspiriert ist, erscheint in Kürze“, teilte das Unternehmen mit.

Im Spiel selbst geht es nach Quadratum dieses Mal in eine vollkommen neue Disney-Welt: Pixar’s Coco feiert seinen Einstand. Erste Szenen zeigen Sora im passenden Look an der Seite von Miguel und Héctor im Reich der Toten, inklusive neuem Keyblade und Kämpfen gegen Herzlose.

Das frisch gezeigte Material macht sofort klar, wie mächtig dieser Crossover-Stil wieder zündet. Sora trifft im Totenreich auf Miguel und Héctor, bekommt ein komplett angepasstes Keyblade-Design verpasst und prügelt sich im gewohnten Action-Gewand durch die bunten Straßen.

Das Thema des Vergessens und des „finalen Todes“ schlägt genau die düstere, melancholische Kerbe, die Fans an der Hauptreihe so lieben. Disney liefert nicht nur Kulisse. Sie nutzen die eigentliche Lore des Films für die Story. Passt wie angegossen.

Ready for a new adventure? 💛 An original Kingdom Hearts anime series inspired by the beloved video game franchise is coming soon to @DisneyChannel and @DisneyPlus pic.twitter.com/ZJMl3LS4yr — Disney (@Disney) August 15, 2026

Release Ende 2027 & Switch 2

Der wichtigste Fakt für alle Wartenden: „Kingdom Hearts 4“ ist offiziell für Ende 2027 angesetzt und damit ein potenzieller Next-Gen-Release auf dem Tisch. Wichtig für Nintendo-Fans: Das Action-RPG erscheint ab Tag 1 auch für die Nintendo Switch 2.



Das Ende 2027 gesetzte Zeitfenster gibt endlich Orientierung. Die Integration von Coco passt atmosphärisch perfekt in das Universum. Ob die Anime-Serie spielerisch relevant wird oder nur Beiwerk ist, muss sich zeigen.

Packt euch die Coco-Welt spielerisch oder hättet ihr lieber klassische Disney-Klassiker im Spiel gesehen?