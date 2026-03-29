Kingdom Hearts 4: Nomura stellt News zum 25. Jubiläum in Aussicht

Tetsuya Nomura kündigt zum 24. Geburtstag von Kingdom Hearts an, dass das Team auf das 25. Jubiläum im Jahr 2027 hinarbeitet, was neue Informationen zu „Kingdom Hearts 4“ erst für das kommende Jahr wahrscheinlich macht. Damit bleibt die Informationslage zum nächsten Hauptteil auch vier Jahre nach der Erstankündigung dünn.

Nach der offiziellen Absage des Mobile-Ablegers Missing-Link konzentrieren sich die Ressourcen von Square Enix primär auf den nächsten großen Meilenstein. Nomura veröffentlichte zum 24. Jahrestag des PS2-Originals ein neues Artwork von Xehanort, verbunden mit dem Statement: „Wir geben unser Bestes auf dem Weg zum 25-jährigen Jubiläum.“

Diese Wortwahl deutet in der Branche üblicherweise darauf hin, dass signifikante Ankündigungen oder gar ein Release-Zeitfenster für das kommende Kalenderjahr reserviert sind. Für die Community bedeutet dies eine weitere Geduldsprobe, da handfeste Details zu „Kingdom Hearts 4“ seit dem ersten Trailer im April 2022 ausbleiben.

Lange Entwicklungszyklen als Standard

Die aktuelle Funkstille ist für das Franchise nicht untypisch, aber strategisch riskant. Zwischen der Ankündigung von Kingdom Hearts 3 (2013) und dem Release (2019) vergingen sechs Jahre, inklusive eines Wechsels der Engine von der hauseigenen Luminous Engine auf die Unreal Engine 4.

Bei „Kingdom Hearts 4“ setzt Square Enix auf die Unreal Engine 5. Der Wechsel auf die aktuelle Iteration von Epics Grafikgerüst verspricht zwar technisch moderne Features wie Lumen und Nanite, verlängert jedoch oft die Pre-Production, da Workflows angepasst werden müssen. Die Absage von Missing-Link zeigt zudem, dass Square Enix derzeit Projekte mit geringen Erfolgsaussichten konsequent streicht, um die Kernmarken zu schützen.

Nüchtern betrachtet ist Nomuras Statement eine höfliche Form der Vertröstung. Der Fokus auf das 25. Jubiläum markiert 2027 als das nächste relevante Ziel für das Franchise. Technisch ist zu hoffen, dass die zusätzliche Zeit genutzt wird, um die Unreal Engine 5 voll auszureizen, statt wie beim Vorgänger durch einen späten Engine-Wechsel Zeit zu verlieren. Wer auf News im Jahr 2026 gehofft hat, sollte seine Erwartungen nach unten korrigieren.