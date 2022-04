Kingdom Hearts 4 offiziell angekündigt, erster Trailer

In einem überraschendem Move hat Square Enix heute Kingdom Hearts 4 angekündigt, das man mit ersten Spielszenen und einer brandneuen Welt präsentiert.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Anniversary Events, wo bereits kurz nach dem Start der Debüt Trailer über die Leinwand flatterte. Darin zu sehen ist Sora, der erwacht, kurz nachdem er in der neuen Welt angekommen ist.

Bei dieser Welt handelt es sich um Quadratum, eine moderne und urbane Welt, die aus Shibuya entsprungen ist, sich hier und da aber deutlich unterscheidet. Quadratum dürfte dem ein oder anderem bereits aus Kingdom Hearts III bekannt vorkommen, ebenso fand sie eine Erwähnung in Melody of Memory.

Eine brandneue Handlung

In Kingdom Hearts 4 feiert Sora eine triumphale Rückkehr mit einem frischen Blick auf den Beginn einer epischen neuen Handlung mit dem Titel „The Lost Master Arc“, heißt es ergänzend von offizieller Seite. Beginnend mit Sora, der in einem Bosskampf gegen einen riesigen Feind antritt, werden die Spieler in Quadratum eingeführt, eine große, weitläufige Stadt in einer wunderschönen, realistischen Welt, wie es sie noch nie zuvor in der Kingdom Hearts-Reihe gegeben hat.

„Sora ist ein origineller Disney-Videospielheld wie kein anderer, der von unserem Team und Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Wir fühlen uns geehrt, zwei Jahrzehnte lang mit Tetsuya Nomura und seinem Team zusammenzuarbeiten, um diese originellen Geschichten über Entdeckung, Mut und Freundschaft vorzustellen“, sagte Nana Gadd, Direktorin von Walt Disney Games. „Dieser Einblick in Soras nächstes Abenteuer ist erst der Anfang – wir können es kaum erwarten, mehr zu zeigen, wenn die Zeit reif ist.“ Square Enix

Hier können sich Fans der Reihe auch auf die Rückkehr von legendären Gefährten wie Donald und Goofy freuen, zusätzlich zum ersten Auftritt von Strelitzia, einer mysteriösen neuen Figur, die in dieser seltsamen neuen Umgebung vor Sora erscheint.

„Wir freuen uns sehr, das 20-jährige Jubiläum der Serie mit der Ankündigung von zwei neuen Kingdom Hearts-Titeln zu feiern“, sagte Ichiro Hazama, Brand Manager der Kingdom Hearts-Reihe. „Wir möchten uns bei den Fans für all ihre Unterstützung im Laufe der Jahre bedanken und können es kaum erwarten, dass sie all das erleben, was auf Sora zukommt.“ Square Enix

Bei dem zweite erwähnten Titel handelt es sich um Kingdom Hearts: Missing-Link, ein neuer Mobile-Titel, der 2022 noch als Bete startet.

Wann Kingdom Hearts 4 erscheint, wurde noch nicht erwähnt, vermutlich wird es aber noch einige Zeit dauern, bis man den Titel in seinen Händen halten kann.