Kingdom Hearts 4 – Square Enix erwartet vielfach bessere Visuals, dank der Unreal Engine 5

Neben Kingdom Hearts 4 entwickelt Square Enix auch noch Dragon Quest 12: The Flames of Fate, das ebenfalls auf die Unreal Engine 5 setzt, ebenso das neue Tomb Raider-Spiel bei Crystal Dynamics. Bereits hier zeigt man sich unglaublich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Engine:

Gegenüber der Famitsu erklärte der Publisher jetzt, dass Kingdom Hearts 4 noch am Anfang der Entwicklung steht, in der noch die Unreal Engine 4 zum Einsatz kommt. Später wird man auf die Unreal Engine 5 wechseln, was erhebliche Vorteile mit sich bringt.

What do you think?