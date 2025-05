Kingdom Hearts 4: Starten die Sprachaufnahmen bereits im Verborgenen?

Kingdom Hearts 4 macht sich rar. Seit dem ersten Trailer im Jahr 2022 herrscht weitgehend Funkstille um das Fantasy-RPG von Square Enix – zumindest bis jetzt. Denn der Synchronsprecher Zach Pokres (alias ZaccActs) hat jüngst für Wirbel gesorgt: In einem Posting erklärte er, im letzten Jahr an dem Spiel mitgewirkt zu haben. Damit entfacht er neue Spekulationen rund um den Entwicklungsstand und mögliche Enthüllungen in naher Zukunft.

In einer Projektübersicht auf Social Media listet er Kingdom Hearts 4 explizit als Titel, an dem er „im letzten Jahr“ beteiligt gewesen sei – ohne jemals zuvor Teil der Serie gewesen zu sein. Pikant ist dabei vor allem der Zeitpunkt seiner Aussage: Nur wenige Wochen nach dem jüngsten Lebenszeichen von Square Enix in Form frischer Screenshots und eines vagen Versprechens, man wolle „bald mehr zeigen“.

Indizien, Spekulationen und ein großes Schweigen

Zwar hält sich Pokres mit konkreten Details bedeckt – er habe angeblich die Freigabe zur Nennung, dürfe aber nichts weiter sagen. Das lässt Raum für jede Menge Spekulation: Spielt er eine neue Figur? Oder spricht er gar eine neue Version von Sora, Donald oder Goofy? Nichts davon ist bestätigt, aber die Aussage passt ins Gesamtbild einer Produktion, die nun offenbar Fahrt aufnimmt.

Ob seine Erwähnung ein Versehen, ein kalkulierter PR-Schachzug oder einfach die Wahrheit war, lässt sich schwer sagen. Klar ist aber: Wenn Sprachaufnahmen bereits 2023 stattfanden, ist Kingdom Hearts 4 womöglich weiter als gedacht – oder zumindest in einer Phase, die ein baldiges Update realistisch erscheinen lässt.

Und wann wäre ein besserer Zeitpunkt dafür als das Summer Game Fest? Das Event im Juni ist der perfekte Rahmen für große Ankündigungen – und Fans warten sehnsüchtig auf den nächsten Schritt in Soras Reise. Sollte Pokres also recht behalten, hören wir vielleicht schon bald wieder mehr – im wahrsten Sinne des Wortes.

Ob Pokres tatsächlich für Kingdom Hearts 4 im Studio stand oder nur für neue Spekulationen sorgt – sein Kommentar bringt frischen Wind in die lange Funkstille. Bleibt nur zu hoffen, dass Square Enix diesen Wind nutzt und bald mehr zeigt. Das Summer Game Fest könnte der Schlüssel sein.