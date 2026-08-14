Kingdom Hearts auf der D23: Bekommen wir endlich neue Infos zu Kingdom Hearts 4?

Disney spendiert Kingdom Hearts am 15. August ein eigenes Livestream-Panel auf der D23. Während Gerüchte über neue Welten oder Adaptionen kochen, warten Gamer vor allem auf ein echtes Lebenszeichen des vierten Teils.

Der Insider DanielRPK bringt kurz vor Event-Start Bewegung in die Gerüchteküche. Laut seinen Leaks steht bei der D23 eine Ankündigung im Raum. Vielleicht bringt Square Enix Pixars Coco als neue Welt in „Kingdom Hearts 4“ unter. Möglich wäre genauso eine TV-Serie oder ein Kinofilm für Disney+. Handfeste Belege gibt es dafür bisher keine. Reine Spekulation.

Disney sendet das Panel namens „Deep Dive into Kingdom Hearts“ am 15. August um 16:30 Uhr PT live auf YouTube. Für uns in Deutschland bedeutet das Aufstehen mitten in der Nacht: Am 16. August um 1:30 Uhr geht es los. Offiziell halten sich die Verantwortlichen bedeckt. Keine Vorab-Details, keine bestätigten Gameplay-Happen. Typisch Square Enix.

There will be a Kingdom Hearts announcement today at D23. It could just be that Coco will have a world in the fourth game, or it could be an announcement for a TV show or movie. pic.twitter.com/AN3Ju6IkCp — Daniel Richtman (@DanielRPK) August 14, 2026

Warum das Panel für Spieler zählt

Seit dem Ankündigungs-Trailer zu „Kingdom Hearts 4“ herrscht weitgehend Funkstille. Die Community hungert nach echtem Gameplay und konkreten Fakten. Ein reiner Rückblick auf die Seriengeschichte würde die Fans enttäuschen. Verständlich. Wer um 1:30 Uhr morgens vor dem Bildschirm sitzt, will Gameplay sehen und kein Marketing-Gerede.

Ob Disney und Square Enix den Erwartungen standhalten, bleibt abzuwarten. Das Franchise ist riesig, doch die Geduld der Spieler ist endlich. Ein Welt-Reveal wie Coco wäre nett, reicht aber nicht. Wir brauchen ein Release-Fenster.

Der Stream lohnt sich nur für hartgesottene Nachtschwärmer, die jedes Gerücht live aufsaugen wollen. Solange Square Enix kein handfestes Gameplay von Sora in Quadratum zeigt, bleibt die Erwartungshaltung gedämpft. Nette Teaser bringen uns nicht weiter. Wir wollen spielen.

Was meint ihr: Würdet ihr euch eher über eine Pixar-Welt wie Coco in Kingdom Hearts 4 freuen oder schreit die Reihe für euch nach einer Film-Adaption?