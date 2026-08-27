Kingdom Hearts IV: Die Welt von Coco wird riesig

Die Welt aus „Coco“ gehört zu den ersten Gebieten, die für „Kingdom Hearts IV“ entwickelt wurden. Sie dient nicht nur als optische Kulisse, sondern setzt voll auf Erkundung und Vertikalität. Kurz: Sie wird riesig, wie ein aktuelles Interview verrät.

Parallelen in der Story

Die Entscheidung für das Pixar-Universum fiel extrem früh. Sora ist in Quadratum gefangen und versucht, in seine Heimat zurückzukehren. Genau das spiegelt Miguels Reise im Reich der Toten wider. Die Verknüpfung beider Schicksale bildet das emotionale Fundament. Tetsuya Nomura wollte diese Welt deshalb von Anfang an im Spiel haben, heißt es in der Famitsu.

Co-Director Yasushi Yasue betont die enormen Dimensionen der Stadt. Spieler bewegen sich frei in drei Dimensionen, klettern nach oben oder sausen durch tief gelegene Gassen. Attraktionen und neue Bewegungsarten schrauben die Mobilität spürbar hoch. Das Leveldesign wirkt plastischer als in alten Teilen.

Im Kampf greift Sora weiterhin zum Schlüsselschwert, nutzt diesmal aber auch eine Gitarre. Musikalische Attacken und Co-Op-Aktionen mit den Bewohnern der Welt bringen Frische in die Gefechte.

Weniger Welten, mehr Tiefe

Es gibt einen klaren Grund für diesen enormen Aufwand. Square Enix schraubt die Gesamtzahl der Welten zurück. Dafür steckt in den verbleibenden Arealen deutlich mehr Detailarbeit. Qualität schlägt Masse.

Parallel dazu läuft die Sprachausgabe auf Hochtouren. Die japanischen Aufnahmen sind bereits im Kasten, die englischen zu 60 bis 70 Prozent fertig. Das Skript ist fast doppelt so lang wie das von „Kingdom Hearts III“. Der Zeitplan war so eng, dass Nomura sogar geplante Inhalte streichen musste.

Um bei diesem gewaltigen Textumfang Logiklöcher zu vermeiden, prüft ein dedizierter Lore-Experte das gesamte Manuskript. Fehler in der Timeline kann sich die Reihe nicht mehr leisten.

Der Release bleibt für die zweite Jahreshälfte 2027 angesetzt. Verschiebungen soll es laut Nomura keine geben. Die Entwicklung läuft so rund wie nie zuvor.

Kompaktere Weltenauswahl für mehr Tiefe ist genau der richtige Schritt. Das riesige Skript macht Hoffnung auf eine gewichtige Story, bringt aber auch das Risiko von Längen mit sich. Wenn die Vertikalität in der Coco-Welt spielerisch überzeugt, erwartet uns ein starker Serienteil. Der Spagat zwischen Fanservice und Gameplay scheint zu gelingen.