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Kingdom Hearts IV: Extended Trailer zeigt Coco-Welt & Release Ende 2027

Kingdom Hearts IV erscheint Ende 2027 für PS5, Switch 2, Xbox und PC. Der neue D23 Trailer zeigt die Coco-Welt sowie spielbare Passagen mit Donald und Micky.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Square Enix fixiert den Release von Kingdom Hearts IV auf Ende 2027. Der erweiterte D23 Trailer bestätigt die Integration der Pixar-Welt aus Coco samt Schauplatz im Totenreich.

Das Gameplay bricht mit alten Serien-Traditionen. Sora bleibt verschwunden, während Donald Duck und Goofy erstmals direkt steuerbar durch die Kämpfe wechseln. König Micky erhält eine komplett eigene Erkundungs-Sequenz auf der Suche nach Hinweisen. Sämtliche Passagen mit der neuen Gruppen-Mechanik und den Plattform-Einlagen finden sich direkt im eingebetteten Video.

Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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