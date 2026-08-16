Kingdom Hearts IV: Extended Trailer zeigt Coco-Welt & Release Ende 2027

Square Enix fixiert den Release von Kingdom Hearts IV auf Ende 2027. Der erweiterte D23 Trailer bestätigt die Integration der Pixar-Welt aus Coco samt Schauplatz im Totenreich.

Das Gameplay bricht mit alten Serien-Traditionen. Sora bleibt verschwunden, während Donald Duck und Goofy erstmals direkt steuerbar durch die Kämpfe wechseln. König Micky erhält eine komplett eigene Erkundungs-Sequenz auf der Suche nach Hinweisen. Sämtliche Passagen mit der neuen Gruppen-Mechanik und den Plattform-Einlagen finden sich direkt im eingebetteten Video.

Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC.