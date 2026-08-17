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Kingdom Hearts IV: Neue Kampfsysteme & Origami-Micky enthüllt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Square Enix zeigt neue Gameplay-Details zu Kingdom Hearts IV. Alle Infos zu den Parkour-Mechaniken in Quadratum und der Coco-Welt.

Kingdom Hearts 4 Mickey

Square Enix schraubt für „Kingdom Hearts IV“ gewaltig am Gameplay. Auf der D23 gaben Tetsuya Nomura und Tai Yasue handfeste Details preis, die besonders zwei Bereiche betreffen: Wie wir uns durch die Welt bewegen und wie variabel die Kämpfe ausfallen.

Neue Freiheit in Quadratum

Sora klettert nicht mehr nur an Fassaden, er nutzt sein Schlüsselschwert jetzt als Greifhaken. In der an Tokio angelehnten Welt Quadratum katapultiert ihr euch direkt auf Häuserdächer, slidet über Stromleitungen oder schwingt um Straßenschilder. Das Tempo wirkt extrem hoch. Passt perfekt zur Kulisse.

Auch bei den Disney-Welten verfolgen die Entwickler einen klaren Ansatz. Statt nur bekannter Kulissen bekommt jede Welt eigene Mechaniken verpasst. In der frisch gezeigten Welt von Coco greifen euch die Gefährten mit völlig abgedrehten Moves unter die Arme. Miguel nutzt seine Gitarre im Kampf, während Hector seine eigenen Knochen als Nunchaku zweckentfremdet. Das ist kreativ. Genau so muss sich das anfühlen.

Origami-Mickey bringt Rätsel

Einen komplett anderen Weg geht das Team bei Micky Maus. Er bekommt einen eigenen Abschnitt in einer Papierwelt, der voll auf Rätsel setzt. Micky verwandelt sich dort in verschiedene Origami-Formen. Dünne Papier-Mickeys zwängen sich durch schmale Felsspalten, andere Varianten segeln als Papierflugzeug durch die Areale. Ein cleverer Stilwechsel zum sonst actionlastigen Alltag.

Der Release ist für Ende 2027 angesetzt. Das ist noch ein verdammt langer Weg.

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Die Ideen sitzen. Welten, die sich nicht nur optisch, sondern auch mechanisch komplett voneinander unterscheiden, sind genau das, was die Reihe braucht. Wenn das Parsing zwischen Action und Rätseln stimmt, erwartet uns ein extrem abwechslungsreiches Paket. Die lange Wartezeit schmerzt allerdings.

Welche spezifische Welten-Mechanik aus den Vorgängern hat euch damals am meisten begeistert – und packt euch das Origami-Konzept mit Micky?

Gta Pre Order Release
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Philipp Bartak
17. August 2026 10:42

Für mich als KH Fan erster Stunde ist das leider kein wirkliches KH mehr. Die menschlichen Charaktere sehen mittlerweile aus wie final Fantasy Charaktere die mit Disney Figuren interagieren. Das Spielen der Disney Figuren selber sieht auch nicht prickelnd aus. Wenn ich Mickey Maus spielen will schmeiß ich mir Epic Mickey an… Bei mir ist leider kein Hype da

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Hansen Hartung
17. August 2026 15:11
Reply to  Philipp Bartak

Philipp Bartak Dann spielst du es halt nicht 🫠 ich freu mich mega drauf 👌

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