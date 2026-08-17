Kingdom Hearts IV: Neue Kampfsysteme & Origami-Micky enthüllt

Square Enix schraubt für „Kingdom Hearts IV“ gewaltig am Gameplay. Auf der D23 gaben Tetsuya Nomura und Tai Yasue handfeste Details preis, die besonders zwei Bereiche betreffen: Wie wir uns durch die Welt bewegen und wie variabel die Kämpfe ausfallen.

Neue Freiheit in Quadratum

Sora klettert nicht mehr nur an Fassaden, er nutzt sein Schlüsselschwert jetzt als Greifhaken. In der an Tokio angelehnten Welt Quadratum katapultiert ihr euch direkt auf Häuserdächer, slidet über Stromleitungen oder schwingt um Straßenschilder. Das Tempo wirkt extrem hoch. Passt perfekt zur Kulisse.

Auch bei den Disney-Welten verfolgen die Entwickler einen klaren Ansatz. Statt nur bekannter Kulissen bekommt jede Welt eigene Mechaniken verpasst. In der frisch gezeigten Welt von Coco greifen euch die Gefährten mit völlig abgedrehten Moves unter die Arme. Miguel nutzt seine Gitarre im Kampf, während Hector seine eigenen Knochen als Nunchaku zweckentfremdet. Das ist kreativ. Genau so muss sich das anfühlen.

Origami-Mickey bringt Rätsel

Einen komplett anderen Weg geht das Team bei Micky Maus. Er bekommt einen eigenen Abschnitt in einer Papierwelt, der voll auf Rätsel setzt. Micky verwandelt sich dort in verschiedene Origami-Formen. Dünne Papier-Mickeys zwängen sich durch schmale Felsspalten, andere Varianten segeln als Papierflugzeug durch die Areale. Ein cleverer Stilwechsel zum sonst actionlastigen Alltag.

Der Release ist für Ende 2027 angesetzt. Das ist noch ein verdammt langer Weg.

Die Ideen sitzen. Welten, die sich nicht nur optisch, sondern auch mechanisch komplett voneinander unterscheiden, sind genau das, was die Reihe braucht. Wenn das Parsing zwischen Action und Rätseln stimmt, erwartet uns ein extrem abwechslungsreiches Paket. Die lange Wartezeit schmerzt allerdings.

Welche spezifische Welten-Mechanik aus den Vorgängern hat euch damals am meisten begeistert – und packt euch das Origami-Konzept mit Micky?