Kingdom Hearts trifft Jak & Daxter: Action-Platformer Duskfade erscheint am 13. August

Der Entwickler Weird Beluga veröffentlicht in wenigen Tagen „Duskfade“, ein Action-RPG, das schnelles Combat-Gameplay mit der Erkundung klassischer PS2-Platformer kombiniert.

Zeitreise in einer ewigen Nacht

Ihr schlüpft in die Rolle von Zirian, der seine Schwester aus den Fängen von Despair befreien muss. Dafür repariert ihr das Gefüge der Zeit in einer von Uhrenmechaniken geprägten Welt. Die Spielwelt leidet unter einer ewigen Nacht, durch die ihr euch mit Enterhaken, Glider, Sprüngen und Dashes bewegt. Verschiedene Biome wie Unterwasser-Areale, schwebende Wolkenwelten oder Dünenlandschaften warten auf euch.

Das Kampfsystem orientiert sich spürbar an schnellen Action-Titeln. Gegner verkörpern dabei oft emotionale Hürden der Hauptfigur. Es geht um Verlust, Mut und das Erwachsenwerden. Nostalgie trifft auf moderne Bewegungsmuster.

Die wichtigsten Features im Überblick

Complete Action Platformer Experience: Nahtlose Kombination aus dynamischem Platforming und schnellen Kämpfen. Sprünge, Dashes, Enterhaken und Glider bringen das Spielgefühl klassischer Genre-Größen zurück.

Clockpunk-Spielwelt: Erkundung von einzigartigen Reichen der Master Clockmakers mit Äther-Wäldern, Unterwasser-Arealen, sonnigen Dünen und Wolkenhöhen voller Geheimnisse.

Narrative Coming-of-Age-Story: Eine emotionale Reise über Verlust, Mut und das Erwachsenwerden, in der vergessene Feinde gleichzeitig persönliche emotionale Hürden darstellen.

PS2-Vibes für moderne Konsolen

Der Mix aus Erkundung im Stil von Ratchet & Clank und dynamischen Kämpfen spricht eine klare Sprache. Wenn die Präzision bei der Steuerung stimmt, bekommen Fans klassischer Platformer genau das richtige Futter. Das Genre braucht mehr Mut zu spielerischer Tiefe statt reiner Nostalgie-Melkerei. Ob „Duskfade“ diesen Spagat schafft, wird sich beim Anspielen zeigen.

Die Mischung aus PS2-Nostalgie und flüssigem Hack-and-Slash-Combat klingt auf dem Papier extrem stark. Entscheidend wird sein, ob das Leveldesign mit der hohen Bewegungsfreiheit mithalten kann und die Steuerung sauber sitzt.