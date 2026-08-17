Kingdom Hearts & Until Dawn: Actress Hayden Panettiere im Alter von 36 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere, Gaming-Fans bekannt als Stimme und Gesicht der Hauptfigur Sam im Playstation-Horrorhit „Until Dawn“, ist verstorben. Das bestätigte ihr Vater Skip Panettiere in einer offiziellen Erklärung gegenüber US-Medien.

Prägende Rolle in Sonys Interactive-Horror

Panettiere prägte 2015 das narrative Horror-Genre auf der PlayStation 4 massiv mit. Supermassive Games nutzte für „Until Dawn“ komplexe Motion-Capturing-Verfahren und Facial-Scanning, um Panettiere als Hauptfigur Samantha „Sam“ Giddings digital umzusetzen. Sie lieferte damit eine der ersten Performance-Capture-Hauptrollen auf der PS4-Generationsplattform, die auf echtem Hollywood-Schauspiel basierte.

Im PlayStation-Ökosystem blieb ihre Performance zentral. Das Spiel erhielt 2024 ein technisches Remake auf der Unreal Engine 5 für PlayStation 5 und PC. Zwar wurde der Titel für eine Adaption als Kinofilm und ein weiteres Sequel mit neuem Cast freigegeben, Panettieres digitale Darstellung in der Ursprungsfassung setzte jedoch den Leistungsmaßstab für interaktive Horror-Narrative der gesamten PS4-Ära.

„Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten, und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“

Frühe Voice-Acting-Arbeit bei Square Enix

Vor ihrem Engagement bei Sony war Panettiere im Voice-Acting von Großproduktionen verankert. In der englischen Lokalisation von Square Enix’ Kingdom Hearts (2002) und Kingdom Hearts II (2005) lieh sie der Schlüsselfigur Kairi ihre Stimme.

Ihre Arbeit fiel in die Transformation von reinen Synchronsprechern hin zu prominenten Hollywood-Besetzungen im Gaming-Sektor der frühen 2000er-Jahre.

Hayden Panettieres Beitrag zur Spielebranche liegt in der Pionierarbeit für authentisches Facial-Capturing in AAA-Videospielen. Ihre Leistung in Until Dawn zeigte 2015, dass emotionale Tiefe und Charakterbindung auf Konsolen durch echtes Performance-Capture funktionieren. Die Games-Branche verliert eine wichtige Akteurin an der Schnittstelle zwischen Hollywood und digitaler Performance.