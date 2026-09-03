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Klassiker und Koop-Nachschub: 4 neue Spiele für PlayStation Plus enthüllt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Sony enthüllt vier neue Spiele für PS Plus Extra und Premium. Mit dabei: Dino Crisis 2, Ratchet & Clank und der Koop-Hit Mycopunk.

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Sony hat auf der jüngsten State of Play vier neue Titel für PlayStation Plus bestätigt, darunter drei Retro-Schwergewichte und ein Konsolendebüt.

Sony nutzt Stream-Events immer wieder gern, um das eigene Abo-Angebot abseits des regulären Monatsrhythmus aufzubohren. Die Ankündigung trifft ins Schwarze, weil sie zwei vollkommen unterschiedliche Zielgruppen anspricht.

Dino-Nostalgie und Koop-Chaos

Für die Klassiker-Sparte im Premium-Tarif bringt Sony im Laufe des Jahres das PS1-Kultspiel „Dino Crisis 2“ sowie das ursprüngliche „Ratchet & Clank“. Noch diesen September stößt außerdem das PlayStation 2‑RPG „Mega Man X Command Mission“ zum Katalog. Die PlayStation Plus-Retro-Sparte litt lange unter stiefmütterlicher Pflege. Das Aufholen verstaubter Perlen tut der Bibliothek gut.

Spannend für den Extra-Tarif wird das Debüt von „Mycopunk“. Der Koop-Looter-Shooter für vier Spieler feiert seinen PS5-Einstand direkt im Abo und lässt sich damit als Day-One-Release für Konsole verbuchen. Wer auf Steam die Bewertungen verfolgt hat, weiß um das Potenzial des Spiels. Vier Spieler ballern sich gemeinsam durch Wellen, looten Upgrades und schrauben an Taktiken. Der Titel könnte der nächste Überraschungshit für gemeinsame Zockabende im Plus-Katalog werden.

PSP-Fans gucke in die Röhre

Der Fokus auf PS1- und PS2-Klassiker unterstreicht jedoch das anhaltende Problem der Premium-Stufe: Die PSP-Bibliothek wird weiterhin konsequent ignoriert. Sony bedient zwar das Verlangen nach PS1- und PS2-Nostalgie, vergisst den Handheld aber komplett.

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Das Upgrade lohnt sich dieses Mal primär wegen „Mycopunk“, da Konsolen-Debüts im Looter-Shooter-Genre als Gratis-Beigabe extrem selten sind. Wer auf den Handheld-Katalog der PSP gehofft hat, wird von Sonys Ankündigung dagegen komplett im Regen stehen gelassen.

Was der Essential-Katalog in diesem September zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

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