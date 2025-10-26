Klipsch Flexus Core 300 TEST: High-End Soundbar mit Dirac Live-Magie

Soundbars galten lange als Notlösung – praktisch, platzsparend, aber klanglich weit entfernt von einem richtigen Heimkino. Doch die Zeiten ändern sich. Inzwischen liefern Top-Modelle nicht nur Druck und Dynamik, sondern auch eine Räumlichkeit, die selbst passionierte Heimkino-Fans überrascht.

Mit der Klipsch Flexus Core 300 betritt nun ein System die Bühne, das diesen Trend auf die Spitze treibt. Die Zusammenarbeit zwischen Klipsch, Onkyo und Dirac bringt audiotechnisches Know-how aus drei Welten zusammen – und das merkt man. Die Integration von Dirac Live hebt die Soundbar in eine Liga, in der sonst nur AV-Receiver jenseits der 2000 € mitspielen.

Nachdem mich die kleinere Klipsch Flexus Core 200 (unser Review) im letzten Jahr schon positiv überrascht hat, stand jetzt das aktuelle Top-Modell auf dem Prüfstand, inklusive Subwoofer und Surround-Lautsprechern. Und eines kann ich gleich vorwegnehmen: Das System spielt in einer anderen Gewichtsklasse.

Die Klipsch Flexus Core 300 wird zum Eyecatcher im jedem Wohnzimmer

Design & Verarbeitung – Edel, massiv und wohnzimmertauglich

Schon beim Auspacken fällt auf, dass Klipsch keine halben Sachen macht. Die Flexus Core 300 wirkt wie ein Stück HiFi-Hardware, nicht wie ein TV-Zubehör. Das Modell, das mir vorliegt, kam in der Variante Silver Walnut, ein eleganter Mix aus warmem Holzlook, Metalloptik und Stoffbespannung. Die optionale schwarze Version richtet sich eher an klassische Heimkino-Fans, während die Walnut-Ausführung perfekt in moderne Wohnräume passt. Holzoberflächen liegen ohnehin wieder im Trend, und Klipsch nutzt diesen Stil geschickt, ohne aufgesetzt zu wirken.

Die Front bleibt clean, keine überladene Displayleiste oder blinkenden LEDs. Nur eine schmale Statusanzeige schimmert dezent durch das Stoffgitter. Die seitlichen Treiber sitzen hinter elegant abgerundeten Stoffelementen, wodurch die Soundbar trotz ihrer beachtlichen Länge von 1,37 Metern erstaunlich harmonisch wirkt.

Die Verarbeitungsqualität ist tadellos: Nichts klappert, nichts biegt sich, selbst die Unterseite ist solide verschraubt und steht auf kleinen Absobern, die ungewünschte Schwingungen eliminieren. Lediglich die schwarzen Rear-Speaker und der Subwoofer passen optisch nicht ganz zum edlen Walnut-Look, was das Gesamtbild leicht stören könnte. Aber die sieht man ohnehin meist nicht.

Ausstattung & Technik – Die Hardware im Detail

Die Klipsch Flexus Core 300 ist kein einfaches „2.1-System“, sondern ein vollwertiges 5.1.2 Dolby Atmos- und DTS:X Setup, das sich modular auf 5.2.4 erweitern lässt. Perfekt für Filme, Gaming und Musik. Im Inneren arbeiten gleich mehrere Treibergruppen:

Front: 4 × 5,7 cm Aluminium-Konus-Treiber und 1 × 2 cm Hornhochtöner

4 × 5,7 cm Aluminium-Konus-Treiber und 1 × 2 cm Hornhochtöner Top: 2 × 10 cm Woofer + 2 × 5,7 cm Vollbereichstreiber (Upfiring für Atmos)

2 × 10 cm Woofer + 2 × 5,7 cm Vollbereichstreiber (Upfiring für Atmos) Sides: 2 × 5,7 cm Seitentreiber

2 × 5,7 cm Seitentreiber Maximalpegel: 106 dB

106 dB Frequenzgang: 43 Hz – 20 kHz (ohne Subwoofer)

43 Hz – 20 kHz (ohne Subwoofer) Verbindungen: HDMI 2.1 eARC (Passthrough), optisch, USB-C, Sub-Out

HDMI 2.1 eARC (Passthrough), optisch, USB-C, Sub-Out Streaming : Apple AirPlay 2, Chromecast und Bluetooth

: Apple AirPlay 2, Chromecast und Bluetooth Kabellos: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Maße: 78 × 1372 × 126 mm bei 8,5 kg

78 × 1372 × 126 mm bei 8,5 kg Lieferumfang: Fernbedienung mit Beleuchtung, Dirac Live Einmessmikrofon, Stromkabel, HDMI-Kabel

Optional lassen sich zwei kabellose Flexus Subwoofer und ein Paar Flexus Surround 200 ergänzen. Wer will, kann also stufenweise bis zum 5.2.4-Setup aufrüsten – ganz ohne Kabelsalat. Optional kann weiterhin ein eigener Subwoofer per Subwoofer-Kabel angeschlossen werden, was insbesondere mit der Nutzung der Dirac Live Software praktisch ist. Das System bringt somit alles mit, was man von einer modernen Soundbar erwartet, und kombiniert es mit Features, die man sonst nur von teuren AV-Receivern kennt.

Fernbedienung, Dirac Live Einmessmikrofon, HDMI- und Stromkabel: Alles, was für die schnelle Einrichtung nötig ist.

Dirac Live – Der Gamechanger im Wohnzimmer

Das eigentliche Highlight der Klipsch Flexus Core 300 ist die erstmalige Integration von Dirac Live in einer Soundbar, einer Raumkorrektur, die bisher Profis vorbehalten war. Während viele Hersteller einfache Equalizer oder rudimentärere Raumkorrekturen (oft ohne professionelles Einmessmikrofon) anbieten, geht Dirac Live tiefer. Das System analysiert sowohl den Frequenzgang als auch die Impulsantwort, also das zeitliche Verhalten des Schalls im Raum. Dadurch werden frühe Reflexionen und stehende Wellen gezielt korrigiert, was im Ergebnis ein klarerer, präziserer Klang mit spürbar besserer Räumlichkeit bedeutet.

Die Einrichtung ist überraschend einfach: Alles läuft über die Klipsch Connect-App, die euch Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Nach dem Firmware-Update folgt die Einmessung über das beiliegende Mikrofon. Wichtig ist dabei ein sauberer Aufbau: keine Decken auf dem Sofa oder unnötige Deko im Schallfeld, Mikrofon etwa auf Ohrhöhe, absolute Stille. Schon kleinste Hintergrundgeräusche – selbst ein PC-Lüfter – können die Messung stören.

Die Klipsch Connect App ist dabei erstaunlich sensibel, was zeigt, dass Klipsch hier wirklich auf Genauigkeit setzt. Nach drei Messpunkten berechnet Dirac Live automatisch das Korrekturprofil, das anschließend in der Soundbar gespeichert wird. Das Resultat ist eine drastische Verbesserung der Raumakustik. Stimmen klingen sauberer und natürlicher, der Bass verliert sein Dröhnen, die Bühne wirkt stabiler.

Ich nutze Dirac Live seit rund 2 Jahren auf meinem Marantz Cinema 40, zuletzt mit Dirac Live ART, das leider noch nicht auf der Klipsch Flexus Core 300 verfügbar ist. Diese Funktion würde die Lautsprecher aktiv nutzen, um Bassresonanzen gegenseitig auszugleichen, quasi aktive Raumbehandlung. Vielleicht liefert Klipsch das irgendwann per Update nach.

In 30 Minuten zum perfekten Klang

Wer schon mal versucht hat, ein klassisches Heimkino mit Dirac-Receiver einzurichten, weiß: Das kann locker ein Nachmittag werden, inklusive Fluchen und viel Geduld. Die Flexus Core 300 macht’s da deutlich smarter. Vom Auspacken bis zum fertigen Setup war bei mir keine halbe Stunde vergangen.

Die App erkennt Soundbar, Surrounds und Subwoofer von selbst – kein Rätselraten, kein Pairing-Wahnsinn. Danach folgt die Einmessung. Kleiner Tipp: Ein stabiles Stativ fürs Mikro (nicht im Lieferumfang) ist Pflicht, alles andere endet in Frust und schiefem Klangbild. Mit nur drei Messpunkten liefert die Soundbar bereits eine erstaunlich präzise Korrektur.

Wem das noch zu „automatisch“ ist, der kann die volle Kontrolle übernehmen, über die Dirac Live-Software am PC. Dort lassen sich noch mehr Messpunkte (Daten) nutzen und die Zielkurven manuell anpassen. Ich nutze zum Beispiel die StormAudio-Kurve mit leichtem Bass-Boost für den Sub, während Puristen lieber zur ausgewogeneren Harman-Kurve greifen. Beide stammen aus wissenschaftlich fundierten Klangstudien, kein Esoterik-Gedöns. In der App lassen sich bis zu zehn Profile speichern. Damit lässt sich bequem zwischen verschiedenen Vorlieben hin- und herwechseln und die Unterschiede sind präzise heraushörbar.

Die Vollversion von Dirac Live (bis 20 kHz) kostet allerdings 99 US-Dollar extra, aber ganz ehrlich: Das hört man. Schon die Basisversion hebt den Sound von „nett“ auf „wow“, aber mit der Vollversion spielt die Flexus Core endgültig in einer ganz anderen Liga und bietet erheblich mehr Optionen über die Software.

Nach Einmessung Nach Dirac-Korrektur

Heimkino-Feeling ohne Lautsprecherwand

Bei Filmen zeigt die Klipsch Flexus Core 300, was in ihr steckt. Das Klangbild ist groß, detailreich und dynamisch, genau das, was man sich von einer echten Heimkino-Alternative wünscht. In Baby Driver jagen die Autos quer durchs Wohnzimmer, Explosionen in The Adam Project krachen mit sattem, aber kontrolliertem Bass. Besonders beeindruckend ist die Präzision. Selbst bei hohen Lautstärken bleibt alles sauber – kein Dröhnen, kein Pumpen, kein Komprimieren. Dialoge bleiben auch in hektischen Szenen klar verständlich, was vor allem dem sauber abgestimmten – und Klipsch-typischen – Center-Horn zu verdanken ist.

Die Dolby-Atmos-Effekte wirken erstaunlich glaubwürdig. In meinem 25 m² großen Wohnzimmer mit 2,9 Meter hohen Decken war der Überflug der Raumschiffe in The Adam Project klar von oben zu hören – kein pseudo-3D, sondern echter Raumklang. Wer wissen will, ob Surround- oder Overhead-Effekte wirklich zünden, sollte beim Filmabend mal auf seinen Hund oder seine Katze achten und beobachten, wie sie den Geräuschen folgen. Ein unterhaltsamer, wenn auch unkonventioneller Test für echte Raumklang-Präzision. Mit den optionalen Rear-Speakern entsteht schließlich eine rundum geschlossene 360°-Klangkuppel, in der man sich mitten im Geschehen wiederfindet.

Szenen wie das orchestrale Finale von Gladiator II oder die dynamische Eröffnungssequenz in Elvis erzeugen eine Tiefe, die man einer Soundbar dieser Größe kaum zutrauen würde. Selbst ruhige Dialogfilme profitieren von der Transparenz und Balance, die Dirac ins System bringt. Kurz gesagt: Die Klipsch Flexus Core 300 klingt nicht nach „kompromissloser Soundbar“, sondern nach ausgewachsenem Heimkino, nur eben ohne das ganze Einmess- und Kabeldrama.

Dezente LED-Anzeige und hochwertige Stoffabdeckung verbergen die seitlichen Treiber, die für breite Stereo- und Surroundbühne sorgen.

Gaming – Präzise Ortung und satte Dynamik

Wer spielt, will nicht nur hören, sondern spüren, und genau das liefert die Flexus Core 300. Dank HDMI 2.1 eARC und ALLM (Auto Low Latency Mode) läuft die Verbindung zur PS5 oder Xbox Series X völlig verzögerungsfrei. In Forza Horizon 5 dreht sich der Sound förmlich um den Spieler, Motoren grollen mit spürbarer Wucht. In Battlefield 6 lassen sich Gegner dank präziser Ortung fast schon instinktiv ausmachen, als würde man wirklich mitten im Feuergefecht stehen.

Der Bass bleibt straff, Effekte kommen ohne spürbare Latenz, und selbst nach Stunden bleibt der Klang klar und stabil. Kein Übersteuern, kein Nachlassen. Das System reagiert schnell, sauber und transparent, weit entfernt von dem matschigen, überkomprimierten Klangbrei, der viele Soundbars im Gaming-Alltag disqualifiziert. Hier klingt alles so, wie es klingen soll: direkt, druckvoll und präzise.

Musik – Neutral, direkt und erstaunlich feinfühlig

Musik ist für viele Soundbars die Achillesferse, nicht aber für die Flexus Core 300. In Stereo baut sie eine überraschend große Bühne auf. Instrumente bleiben klar getrennt, der Gesang sitzt sauber in der Mitte, und die Höhen wirken luftig, ohne zu zischen. Der Bass reicht tief, bleibt dabei aber jederzeit kontrolliert und definiert.

Dank Dirac klingt alles ausgewogen, kein aufgeblähter Loudness-Effekt, keine künstliche Betonung einzelner Frequenzen. Selbst komplexe Tracks behalten Struktur, Dynamik und Punch. Wer bei sehr hohen Pegeln noch mehr Tiefbass will, kann einen zusätzlichen Subwoofer ergänzen. Für den normalen Musikalltag liefert die Flexus Core aber mehr als genug Power.

Audiophile werden sicher weiterhin auf separate Stereoketten schwören. Aber die Flexus Core 300 liefert einen lebendigen, ehrlichen Klang, der einfach Spaß macht, und am Ende zählt genau das mehr als jede Messkurve.

Erweiterbarkeit & Dirac-Optionen – Luft nach oben

Klipsch setzt bei der Flexus-Serie auf ein modulares Konzept. Neben den Surround-Lautsprechern lassen sich bis zu zwei Subwoofer koppeln – kabellos versteht sich. Die Steuerung läuft komplett über die App, inklusive Pegel- und Modi-Anpassung. Wer später mehr Bass braucht oder in ein größeres Wohnzimmer zieht, kann einfach aufrüsten – kein Kabelchaos, kein Technikstress.

Ob Dirac Live, ART oder Bass Control irgendwann per Firmware-Update nachgeliefert werden, ist noch unklar. Sollte dies geschehen, würde die Flexus Core 300 langfristig noch an Potenzial gewinnen. Optional ließe sich auch ein professionelles Mini-DSP wie das UMIK-1 verwenden. Ich würde jedoch abwarten, ob Klipsch und Dirac die zusätzlichen Optionen tatsächlich nachliefern.

Zusammen mit den kabellosen Flexus Surr 200 entsteht ein echtes 5.2.4-Dolby-Atmos-Erlebnis für Filme, Games und Musik.

Natürlich hat der Komfort seinen Preis. Die Soundbar selbst liegt bei 1.199 EUR – fair, wenn man bedenkt, dass die Basislizenz von Dirac Live im Wert von 259 US-Dollar bereits enthalten ist. Die Full-Band-Lizenz kostet optional 99 US-Dollar, die Surr 200 Lautsprecher rund 399 EUR und ein zusätzlicher Subwoofer ab 299 EUR. Damit landet man schnell in einem Preisbereich, der für ein komplettes Heimkino-Setup schon sehr ordentlich ist. Zum Vergleich: Die von uns getestete Sennheiser Ambeo Plus ist preislich ähnlich und bewies, dass es einen Markt für hochwertige Soundbars gibt, und nicht nur für günstige Riegel vor dem TV.

Die Klipsch Flexus Core 300 liefert hier somit genau das, was man sich wünscht: einen richtig guten, komfortablen Kompromiss. Und ehrlich gesagt, audiotechnisch wird in den kommenden Jahren vermutlich nicht viel Neueres auf den Markt kommen, also hat man hier eine Investition, die sich lohnt und die man lange genießen kann.

Fazit