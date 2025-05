Klipsch Flexus Core 300: Die letzte Soundbar, die ihr jemals braucht

Klipsch hat sich Zeit gelassen – und das aus gutem Grund. Nach etlichen Verzögerungen gibt es endlich einen Termin für die Flexus Core 300. Das neue Flaggschiff der Flexus-Serie, entwickelt in Zusammenarbeit mit Onkyo, ist nicht nur eine weitere Soundbar auf dem Markt. Sie ist ein Statement. Eine Kampfansage. Und vielleicht tatsächlich die letzte Soundbar, die ihr jemals braucht.

Dirac Live: Heimkino auf Masterclass-Niveau

Was bei klassischen High-End-AV-Receivern als exklusives Feature galt, findet nun erstmals den Weg in eine Soundbar: Dirac Live Room Correction. Diese Technologie analysiert den Raum, korrigiert Verzerrungen und passt das Klangbild präzise an die akustischen Gegebenheiten an – für glasklare Höhen, definierte Mitten und druckvolle, präzise Bässe. Während sich andere Systeme mit simplen Klanganpassungen begnügen, greift Dirac Live tief in das akustische Geschehen ein – ein echter Gamechanger im Mainstream-Audiobereich – und etwas, das Sony mit der 3D-Audio Tempest Engine trotz aller Versprechen nie erreicht hat.

Paul Jacobs, CEO von Klipsch, bringt es auf den Punkt: „In meiner Zeit bei Klipsch habe ich nur wenige Produkte erlebt, die das Potenzial haben, die Marschroute unseres Unternehmens so einschneidend zu verändern.“

Und man glaubt es ihm. Denn was die Flexus Core 300 abliefert, ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch in ihrer Nutzerfreundlichkeit durchdacht. Dank der Integration in die neue Klipsch Connect Plus App wird Dirac Live für jedermann zugänglich – kein akustisches Ingenieursstudium notwendig. Denn obwohl Dirac Live bereits seit Längerem im Heimkinobereich verfügbar ist, setzt die Technologie noch immer ein tiefes Verständnis dieses Bereichs voraus.

Klipsch Flexus 300 – Die erste Soundbar, die einem nativen Heimkino gefährlich nahe kommt

Eine Klangbühne wie im Kino

Die Flexus Core 300 liefert echten 5.1.2-Sound mit Unterstützung für Dolby Atmos und DTS:X – ohne sperrige Lautsprecherarmeen im Wohnzimmer. Dafür sorgen acht 5,7cm-Treiber, vier integrierte 10cm-Subwoofer sowie seitlich und nach oben gerichtete Schallwandler, die den Ton wie eine Welle durch den Raum tragen. Und als wäre das nicht genug, verpasst Klipsch dem Center-Kanal auch noch seine berühmte Horn-Technologie – für Dialoge, die auch bei Actionszenen nicht untergehen.

Die Soundbar selbst misst 137 cm und kommt in einem eleganten Holzdesign mit sanft abgerundeten Kanten – ein echter Hingucker, der sich nahtlos in moderne Wohnumgebungen einfügt.

Modulares System für Klang-Puristen

Ein weiterer Clou: Das Flexus-System ist modular. Wer mehr will, kann (oder besser sollte) das Setup mit den kabellosen Flexus Atmos Surround-Lautsprechern und dem Flexus Sub 200 erweitern. Und wer noch tiefer in die akustische Welt eintauchen will, koppelt gleich zwei Subwoofer – ohne ein einziges Kabel ziehen zu müssen. 45 damit mögliche Kombinationsvarianten lassen keine Wünsche offen. Die Einrichtung? Kinderleicht. Ein vorgekoppelter USB-Transmitter sorgt für sofortige Verbindung – kein Pairing, kein Gefrickel.

Auch in Sachen Konnektivität lässt die Core 300 keine Wünsche offen: HDMI eARC, 8K-Passthrough, USB-C, Bluetooth 5.3, Apple AirPlay, Google Cast, Tidal Connect, Spotify Connect – und sogar Unterstützung für Control4 und RTI. Wer hier keine Verbindung findet, will keine.

Echtes Heimkino auf kleinstem Raum

Klangqualität hat ihren Preis

Mit einer UVP von 1.199 Euro ist die Flexus Core 300 sicherlich kein Schnäppchen. Aber allein die Lizenzkosten für Dirac Live verschlingen sonst schon mehrere Hundert Euro in AVRs. Für High-Fidelity-Fans, die weder Platz für ein komplexes Heimkino-Setup noch die Geduld für komplizierte Installationen haben, ist diese Soundbar ein verdammt gutes Angebot.

Der Subwoofer (UVP 599 Euro) und die Surrounds (UVP 499 Euro) sind ebenfalls nicht gerade billig, aber optional. Und wer schon einen guten Subwoofer besitzt, kann diesen problemlos über den Sub-Out-Anschluss weiterverwenden.

Fazit: Die Klipsch Flexus Core 300 ist nicht einfach nur ein neues Soundbar-Modell – sie ist eine neue Klasse. Smart, kraftvoll, modular und zukunftssicher. Wer bereit ist, in kompromisslose Klangqualität zu investieren, wird hier sein finales Setup finden.

Verfügbarkeit: Ab Juni 2025 im Handel. Ein paar Eindrücke zum nächst kleineren System Flexus Core 200 gibt es in meinem damaligen Artikel.