Knockout City: Block-Party mit 10-tägigem Testzugang angekündigt

Um den baldigen Start von Knockout City anzustoßen, veranstalten EA und Entwickler Velan Studios eine Block-Party, während der man 10 Tage lang auf das Spiel kostenlos zugreifen kann.

Vom 21. Mai um 14:00 Uhr bis zum 30. Mai um 14:00 Uhr können Spieler den Titel im Rahmen des Events im Festivalstil auf allen Plattformen ausprobieren, mit dem Ziel, sie letztendlich auch von Knockout City zu überzeugen.

Um den Spielern einen vollständigen Einblick in die Events rund um die Block-Party zu geben, haben EA und Velan Studios heute einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie alle neuen Inhalte wie freischaltbare Belohnungen, zeitlich begrenzte Events, Anpassungsmöglichkeiten und mehr vorstellen.

Dabei könnt ihr euch mit Freunden zusammentun, um exklusive Boni freizuschalten, um sie im Spiel anzuwenden, darunter 500 Holobux oder Season 1 XP. Während der Block-Parts stehen zudem gleich vier Playlists zur Verfügung, einschließlich: Team KO, Diamond Dash, Party Team KO, und Face-Off.

Exklusives Release-Bundle

Zusätzlich gibt es ein Block-Party Bundle zu erwerben, das die folgenden Inhalte umfasst:

Epic Outfit: Cyber Spike

Epic Hairstyle: Locked Horns

Epic Glasses: LED the Way

Epic Glider: Mach 1

Epic Intro Pose: Calling In Reinforcements

Epic KO Effect: By the Horns

THREE Player Icons: Bomb Ball, Pixel-Dillo, and Noodles Gone Bad

500 Holobux!

Dieses Bundle ist ausschließlich im Release-Zeitraum erhältlich.

Außerdem beginnt vier Tage nach dem Launch am 25. Mai die erste Saison in Knockout City, die euch herausfordert, neue Schauplätze zu erkunden, Crewverträge der Saison 1 abzuschließen, sich in neuen Playlists in die Schlacht zu stürzen, die Ränge des Ligaspiels zu erklimmen und vieles mehr.

Der Blog-Beitrag bietet auch einen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten, die während der Block-Party geplant sind.